Santoral d’avui, diumenge 7 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest diumenge, 7 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda una dona que va ser torturada per defensar la seva fe en Crist
Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda la patrona de les víctimes de tortura i de qui pateix opressió, injustícies i persecucions.
Qui va ser Santa Regina, la festivitat més important d'aquest diumenge 7 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Santa Regina, que va néixer l'any 237 a Grignon, França. Era filla d'un ciutadà pagà d'Alise i la seva mare va morir en donar a llum. Llavors la santa va ser entregada a una dida que era cristiana i que la va educar en la fe.
La seva bellesa va atreure les mirades d'un prefecte anomenat Olybrius que, en saber que era de llinatge noble, va voler casar-se amb ella. Ella es va negar a acceptar-lo i es va negar a atendre els discursos del seu pare, que també intentava convèncer-la.
Davant la seva postura, el seu pare va prendre la decisió de tancar-la en un calabós. Va passar el temps i Regina seguia sense cedir. Llavors Olybrius va ordenar que assotessin la santa i la sotmetessin a tota mena de turments.
Una d'aquelles nits, Santa Regina va tenir una visió de la creu. Aquesta anava acompanyada d'una veu que li deia que la seva alliberació era propera.
L'endemà, Olybrius va ordenar que Santa Regina fos torturada i decapitada. En el moment de l'execució va aparèixer una coloma blanca que va provocar la conversió de molts dels presents.
Regina és un nom femení d'origen llatí, que significa 'reina'. A Espanya, aquest dia, unes 6.915 dones podrien celebrar el seu sant en honor a Santa Regina.
Sant Clodoald
Sant Clodoald va ser un príncep franc, nét de Santa Clotilde, que va viure al segle VI. Va escapar de la matança dels seus germans i va dedicar la seva vida a la vida religiosa i a la caritat. Va renunciar als seus drets al tron, es va fer ermità, després sacerdot i abat d'un monestir a Nogen.
Beata Eugènia Picco
La beata Eugènia Picco va ser una religiosa italiana que va viure al segle XX, mestra de novícies, arxivera, secretària general i consellera. Va pertànyer a la Congregació de les Petites Filles dels Sagrats Cors de Jesús i de María. Durant el seu govern va desenvolupar una activitat prudent per a una organització definitiva de l'Institut.
Altres sants: el Santoral complet del diumenge 7 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Hilduard de Flandes
- Sant Joan de Lodi
- Sants Memori de Breuil i companys
- Beat Joan Baptista Mazzucconi
- Sant Sozont de Cilícia
