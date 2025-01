Santoral d'avui, diumenge 5 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial el primer gran monjo cristià que durant anys va viure aïllat sobre una columna.

Qui va ser Sant Simeó, el Sant més important del diumenge, 5 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a Sant Simeó que va néixer prop de l'any 400 a Cilícia, actual Turquia. Des de petit tenia el desig de ser sant, un anhel que es va incrementar a mesura que creixia.

Als 15 anys va ser admès en un monestir proper. Es va dedicar a resar intensament i a fer exigents penitències, buscant la purificació de la seva ànima i enfortir-se per lluitar contra les temptacions.

Davant la duresa de les seves penitències, l'abat va témer que Simeó fos causa d'escàndol entre els altres monjos. Per això li va demanar que portés una vida en solitud i el sant, llavors, se'n va anar a viure a una cova.

La seva fama de santedat i la profunditat espiritual dels seus consells va atreure molts. Rebía visites diàries per la qual cosa no trobava el silenci que necessitava.

Finalment, Sant Simeó va aixecar una plataforma sobre una columna a la qual es va pujar. Allà va viure els següents 37 anys, fins al final dels seus dies. Des d'aquella columna va predicar i aconsellar gent de tot tipus aconseguint transformar molts cors a través de les seves paraules.

Va morir en posició d'oració, amb el cap inclinat. Uns monjos van construir un sepulcre on van dipositar les seves restes. Es diu que molts miracles i conversions van succeir entre els pelegrins que visitaven la seva tomba.

Simeó és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'Déu ha escoltat'. A Espanya, aquest dia uns 954 homes podrien rebre les felicitacions d'amics i familiars.

San Juan Nepomuceno

San Juan Nepomuceno va ser un religiós de la Congregació del Santíssim Redemptor d'origen txec que va viure al segle XIX. Va ser nomenat bisbe de la ciutat de Filadèlfia, Estats Units. Es va distingir per la seva sol·licitud a favor dels immigrants pobres, ajudant-los amb els seus consells i la seva caritat.

San Eduardo el Confesor

San Eduardo el Confesor va ser rei dels anglesos al segle XI. Va treballar incansablement per mantenir la pau als seus estats i la comunió amb la Seu Romana. El paper d'Eduardo com a rei per dret diví el va convertir en un emissari especial de Déu i protector de l'Església.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 5 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: