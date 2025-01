Santoral d'avui, divendres 3 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial una santa que va destacar per la seva generositat amb els pobres. Es va dedicar a practicar obres de pietat i a portar una intensa vida religiosa.

Qui va ser Santa Genoveva, la festivitat més important del divendres, 3 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest divendres a Santa Genoveva que va néixer l'any 419 a Nanterre, poble proper a París. A una edat primerenca va quedar impressionada per les vides dels sants que els seus pares li explicaven, llavors va prometre consagrar la seva vida a Déu.

Quan la santa tenia 10 anys van arribar al poble de Nanterre dos dels més il·lustres bisbes de les Gàl·lies. Germà, bisbe d'Auxerre, i Llop, bisbe de Troyes, es van aturar davant d'una petita església dedicada al màrtir Sant Maurici. En un moment del sermó una llum sobrenatural va començar a brillar sobre el front de Genoveva.

El bisbe, després de besar-la al front, va profetitzar que seria gran davant el Senyor. Santa Genoveva encaminarà infidels i pecadors que amb la seva intercessió assolirien la salvació.

La nena va explicar al bisbe que havia promès al nen Jesús que seria la seva esposa. Davant d'això el bisbe li va contestar que Déu havia acceptat la seva oferta. L'endemà va ser consagrada a Déu.

Quan va complir 15 anys, Genoveva va viatjar a París per ingressar a la comunitat religiosa. No obstant això, com que encara no hi havia convents en aquella regió, Genoveva va portar vida religiosa a casa dels seus pares, que van morir poc després.

Genoveva és un nom femení d'origen gal·lès que significa 'ona blanca'. A Espanya aquest dia unes 5.823 dones podrien celebrar el seu sant en honor a Santa Genoveva.

Santíssim Nom de Jesús

La veneració del Santíssim Nom de Jesús va començar en els primers temps de l'Església. Aquesta festa commemora el nomenament de Jesús, anunciat en somnis a Josep, que va prendre per esposa a María Verge, i, arribat el moment del part, va anomenar el recent nascut “Jesús”.

Santa Estefania Quinzani

Santa Estefania Quinzani va ser una religiosa nascuda a Itàlia al segle XV que va pertànyer a la Tercera Ordre de Sant Domènec. Es va dedicar completament a la contemplació de la Passió del Senyor i a la instrucció cristiana de les joves.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 3 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: