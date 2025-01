Santoral d'avui, dissabte 4 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 4 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una santa coneguda com la mística de la Passió de Crist.

Qui va ser Santa Àngela de Foligno, la festivitat més important del dissabte, 4 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Santa Àngela de Foligno que va néixer al segle XIII a Itàlia. Als seus inicis va ser una dona pecadora als ulls de la religió. Orgullosa, vanitosa i dedicada a la vida mundana, finalment va triar la vida mística, dedicant-se a la contemplació i a la comunicació amb Déu.

Es va casar jove i va tenir molts fills. Propietària de finques i castells, res del que tenia la feia feliç. Quan comptava amb 35 anys va viure un moment tràgic de la seva vida en morir la seva mare, el seu marit i els seus fills.

Mentre escoltava al temple el sermó del pare franciscà Arnoldo es va adonar que havia estat equivocada en la vida. Llavors es va fer terciària franciscana i va peregrinar a Assís. Allà Sant Francesc li va indicar que havia de desfer-se de totes les seves propietats i dedicar-se a meditar.

Àngela va seguir les seves recomanacions però no va vendre un dels seus castells, el que més apreciava. En una visió, Crist crucificat li va preguntar a Àngela: "I per amor al teu redemptor no seràs capaç de sacrificar el teu palau preferit?". Finalment també el va vendre i va entregar tots els beneficis als pobres.

El seu amor per la Passió i Mort del Senyor va ser tan gran que amb mirar una imatge de Jesús dolent o sentir parlar de la seva Passió el seu rostre s'enrojolia.

Àngela és un nom d'origen grec que significa 'missatgera'. Aquest dia més de 97.442 dones a Espanya podrien celebrar el seu sant en honor a Santa Àngela de Foligno.

Santa Isabel Ana Seton

Santa Isabel Ana Seton va ser una dona nord-americana que va viure al segle XVIII. Després de quedar vídua va abraçar la fe catòlica. Va fundar la Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Josep, amb la finalitat d'educar les joves i atendre la infància que mancava de recursos.

Beat Manuel González García

El beat Manuel González García va ser un religiós sevillà que va viure al segle XIX. Va ser bisbe de Màlaga i de Palència. Eclesiàstic, ecònom, arxipreste, senador, publicista, va fundar la Congregació Religiosa Missioneres Eucarístiques de Sant Josep.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 4 de gener de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: