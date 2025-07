Santoral d’avui, diumenge 27 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una dona que va ser martiritzada amb el seu marit sota l'emirat d'Abderraman II.

Qui va ser Santa Natalia de Còrdova, la festivitat més important d'aquest diumenge 27 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Santa Natalia de Còrdova, nascuda al segle IX en aquesta província andalusa. Era filla de pares mahometans i, sent molt petita, va quedar òrfena de pare. La seva mare aleshores es va tornar a casar amb un cristià, qui educà la petita en la fe de Crist.

Anys després, Santa Natalia, que es va casar amb Sant Aureli, és testimoni del martiri d'un cristià en època de persecucions del califa Abderraman II.

Pren aleshores la decisió de professar el seu cristianisme públicament, quelcom que va compartir amb el seu marit. Com a conseqüència d'aquest acte, tots dos van ser empresonats i torturats, sent finalment decapitats el 27 de juliol de 852.

Sobre el destí dels seus cossos hi ha dues teories. La primera apunta que van ser sepultats a l'Església de Sant Fausto, l'actual Església de Sant Pere a Còrdova.

L'altra explica que, com que els seus cossos no estaven segurs a Còrdova, el rei Carles II de França pren una decisió. Trasllada el cos de Sant Aureli i el cap de Santa Natalia a la localitat parisenca de Sant Germà.

Natalia és un nom femení d'origen llatí i hebreu, el significat del qual és 'aquella que cuida la vida'. A Espanya, aquest dia, unes 96.470 dones podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Natalia de Còrdova.

Sant Pantaleó

Sant Pantaleó va ser un metge d'origen turc que va viure al segle III. La seva mare el va educar en la fe cristiana, però inicialment se'n va apartar, tornant a la fe gràcies a la influència d'un sacerdot. És conegut per la seva dedicació a la curació de malalts i el seu martiri en defensa de la seva fe.

Santa Antusa de Mantinea

Santa Antusa de Mantinea va ser una màrtir del segle VIII, defensora del culte a les imatges sagrades. Va néixer a l'Honoríada, Anatòlia, i va patir la persecució per la seva fe durant l'època dels iconoclastes. És coneguda també com Santa Antusa la Jove i és venerada per la seva defensa de les imatges sagrades, especialment durant el regnat de Constantí V.

Altres sants: el Santoral complet del diumenge 27 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: