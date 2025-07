Preu de la llum avui, dimarts 22 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 22 de juliol de 2025, és de 81,88 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una pujada notable de 24,27 euros. Recordem que, en la jornada del 21 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 57,61 euros per MWh.

De tota manera, hi ha bones notícies si analitzem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). És cert que, en la franja més cara del dia, el preu del MWh superarà amb escreix els 138 euros. Tanmateix, tornarem a trobar alguns trams amb tarifes força assequibles a la tarda.

Preu de la llum avui, dimarts 22 de juliol de 2025, hora a hora

La veritat és que, com sol passar entre setmana, tant la matinada com la nit tindran preus força alts. En canvi, el preu del MWh s'acostarà moltíssim als 31 euros durant la tarda de dimarts. És, sens dubte, una gran notícia per als consumidors, que podran centrar el seu consum elèctric en aquesta franja.

Així, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh se situarà en els 34,75 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 el MWh passarà a tenir un preu de 31,25 euros, tot i que no serà el mínim del dia. La tarifa més econòmica de dimarts la trobem de 16:00 a 17:00, quan el MWh tindrà un preu de 31,11 euros.

14:00 - 15:00: 34,75 €/MWh.

15:00 - 16:00: 31,25 €/MWh.

16:00 - 17:00: 31,11 €/MWh.

17:00 - 18:00: 35,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimarts?

Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 99 i els 116 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 120,76 euros. En canvi, de 08:00 a 09:00, el preu del MWh passarà a ser de 105,46 euros.

00:00 - 01:00: 116,69 €/MWh.

07:00 - 08:00: 120,76 €/MWh.

21:00 - 22:00: 138,83 €/MWh.

22:00 - 23:00: 135,05 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh serà el més alt del dia: 138,83 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el MWh passarà a costar 135,05 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh tindrà un preu fix de 115,39 euros.