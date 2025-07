Santoral d’avui, dissabte 26 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dissabte, 26 de juliol, el Santoral de l'Església Catòlica recorda els pares de la Verge María i, per tant, avis de Jesús.

Qui van ser Sant Joaquim i Santa Anna, els sants més importants del dissabte, 26 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la Verge María. Els seus noms no apareixen com a tals als Evangelis, però han arribat fins als nostres dies a través de la tradició cristiana. Una de les fonts és Sant Joan de Damasc, teòleg sirià considerat doctor de l'Església, que va viure al segle VII a Damasc.

En els seus textos es llegeix: "Joaquim i Anna, feliç parella! La creació sencera us és deutora; per vosaltres va oferir ella al Creador el do més excel·lent entre tots els dons: una mare venerable, l'única digna d'Aquell que la va crear"

Sobre el culte a Santa Anna hi ha testimonis que daten del segle VI. De fet, existeix una basílica de Constantinoble que va ser dedicada en el seu honor. El culte a Sant Joaquim apareix més tard en la tradició cristiana, unit al de la seva esposa.

El papa Benet XVI, l'any 2009, recordava la importància de Sant Joaquim i Santa Anna fixant-se especialment en el seu rol com a avis, així com el seu essencial valor educatiu. Es va referir a la figura dels avis dins de la família com a "depositaris i sovint testimonis dels valors fonamentals de la vida"

Joaquim és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'Yahvè construirà, edificarà'. A Espanya, uns 103.749 celebren aquest dia el seu sant gràcies a Sant Joaquim.

Anna és un nom propi femení també d'origen hebreu que significa 'benefica, afavorida, gràcia'. Al llarg d'aquest dia, unes 240.595 dones podrien rebre felicitacions d'amics i familiars pel seu sant.

Santa Bartolomea Capitanio

Santa Bartolomea Capitanio va ser una religiosa italiana que va néixer a principis del segle XIX. Va fundar, juntament amb Santa Vincenza Gerosa, l'orde de les Germanes de la Caritat de Lovere, també coneguda com a Institut de María Bambina. Va destacar per la seva tasca educativa i de cura de malalts, seguint els principis de Sant Vicenç de Paül.

Beat Tito Brandsma

El beat Tito Brandsma va ser un carmelita holandès nascut el 1881. Professor i periodista, va ser assassinat en un camp de concentració nazi. Va ser un dels fundadors de la Universitat Catòlica de Nimega, actual Universitat Radboud, on va treballar com a professor de filosofia i història de la mística.

Altres sants: el Santoral complet del dissabte, 26 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: