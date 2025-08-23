Santoral d’avui, diumenge 24 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui?
Aquest diumenge, 24 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un dels apòstols de Jesús
Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el protector dels carnissers, sabaters i de qui utilitza eines de tall.
Qui va ser Sant Bartomeu apòstol, el sant més important d'aquest diumenge 24 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Bartomeu apòstol, també conegut com Natanael. Segons l'Evangeli de Sant Joan, va ser un dels deixebles als quals Jesús es va aparèixer al Mar de Tiberíades després de ressuscitar.
Jesús el va cridar per mitjà de Felip. Aquest va presentar Sant Bartomeu al Messies dient-li que havien trobat aquell de qui Moisès i els profetes havien escrit. Jesús, en veure Natanael, va elogiar la seva sinceritat.
Segons els Fets dels Apòstols, Bartomeu va ser un dels Dotze i va ser també testimoni de l'ascensió de Jesús.
Es diu que Sant Bartomeu va predicar l'evangeli a Armènia, aconseguint la conversió de moltes persones, incloent-hi la germana del rei Polimio.
A Armènia, el sant va curar diversos malalts i va retornar la vista als cecs, exigint a canvi la destrucció dels ídols i la conversió a Crist. La seva tasca evangelitzadora va enfadar els sacerdots pagans i el rei Astiages, que va ordenar el seu martiri.
El seu nom avui dia es recorda en relació amb un terrible esdeveniment històric ocorregut al segle XVI: la nit de Sant Bartomeu. El 1572, durant el casament entre Margarida de Valois, germana de Carles IX, rei francès catòlic, i Enric de Borbó, príncep protestant, els catòlics francesos van massacrar milers de cristians hugonots.
Bartomeu és un nom masculí d'origen hebreu i significa 'fill de Tolomeu'. A Espanya, aquest dia uns 14.841 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Bartomeu.
Santa Emília de Vialar
Santa Emília de Vialar va ser una destacada religiosa francesa, fundadora de la Congregació de les Germanes de Sant Josep de l'Aparició. Va viure al segle XVIII i es va dedicar a la caritat i a la difusió de l'Evangeli, especialment a través de l'educació i atenció als necessitats.
Beata María de l'Encarnació Rosal
La beata María de l'Encarnació Rosal va ser una religiosa nascuda a Guatemala al segle XIX. Reformadora de la branca femenina de l'Orde dels Betlemitas, és considerada una de les impulsores de la formació integral de la dona al continent llatinoamericà.
Altres sants: el Santoral complet del diumenge 24 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Audeno de Rouen
- Sant Jordi Limniota
- Santa Joana Antida Thouret
- Sant Tació de Claudiòpolis
