Escultura religiosa d’un home amb barba, cabells foscos i una aurèola platejada sobre el cap, vestit amb una túnica decorada
L'Església Catòlica recorda el 24 d'agost sant Bartomeu | Camara Archicofradía sacramental de Mairena
SOCIETAT

Santoral d’avui, diumenge 24 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest diumenge, 24 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un dels apòstols de Jesús

Pilar G. Álvarez

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el protector dels carnissers, sabaters i de qui utilitza eines de tall.

Qui va ser Sant Bartomeu apòstol, el sant més important d'aquest diumenge 24 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Bartomeu apòstol, també conegut com Natanael. Segons l'Evangeli de Sant Joan, va ser un dels deixebles als quals Jesús es va aparèixer al Mar de Tiberíades després de ressuscitar.

Jesús el va cridar per mitjà de Felip. Aquest va presentar Sant Bartomeu al Messies dient-li que havien trobat aquell de qui Moisès i els profetes havien escrit. Jesús, en veure Natanael, va elogiar la seva sinceritat.

Pintura d’un home amb barba i cabell fosc que sosté un ganivet i porta una túnica clara sobre una peça vermella amb fons fosc i lletres daurades a la part superior

Sant Bartomeu apòstol predicà la Paraula de Déu en diverses regions orientals, des de Mesopotàmia fins a l'Índia | Camara Archidiócesis de Granada

Segons els Fets dels Apòstols, Bartomeu va ser un dels Dotze i va ser també testimoni de l'ascensió de Jesús.

Es diu que Sant Bartomeu va predicar l'evangeli a Armènia, aconseguint la conversió de moltes persones, incloent-hi la germana del rei Polimio.

A Armènia, el sant va curar diversos malalts i va retornar la vista als cecs, exigint a canvi la destrucció dels ídols i la conversió a Crist. La seva tasca evangelitzadora va enfadar els sacerdots pagans i el rei Astiages, que va ordenar el seu martiri.

El seu nom avui dia es recorda en relació amb un terrible esdeveniment històric ocorregut al segle XVI: la nit de Sant Bartomeu. El 1572, durant el casament entre Margarida de Valois, germana de Carles IX, rei francès catòlic, i Enric de Borbó, príncep protestant, els catòlics francesos van massacrar milers de cristians hugonots.

Bartomeu és un nom masculí d'origen hebreu i significa 'fill de Tolomeu'. A Espanya, aquest dia uns 14.841 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Bartomeu.

Santa Emília de Vialar

Santa Emília de Vialar va ser una destacada religiosa francesa, fundadora de la Congregació de les Germanes de Sant Josep de l'Aparició. Va viure al segle XVIII i es va dedicar a la caritat i a la difusió de l'Evangeli, especialment a través de l'educació i atenció als necessitats.

Retrat d’una dona amb còfia blanca i vestit fosc amb un crucifix daurat

Santa Emília de Vialar | Camara AnaStPaul

Beata María de l'Encarnació Rosal

La beata María de l'Encarnació Rosal va ser una religiosa nascuda a Guatemala al segle XIX. Reformadora de la branca femenina de l'Orde dels Betlemitas, és considerada una de les impulsores de la formació integral de la dona al continent llatinoamericà.

Dona vestida amb hàbit religiós sostenint un llibre i un rosari amb un fons fosc

Beata María de l’Encarnació Rosal | Camara Aleteia

Altres sants: el Santoral complet del diumenge 24 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Audeno de Rouen
  • Sant Jordi Limniota
  • Santa Joana Antida Thouret
  • Sant Tació de Claudiòpolis
