Santoral de hoy, domingo 24 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

¿Quién fue San Bartolomé apóstol, el Santo más importante de este domingo 24 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a San Bartolomé apóstol, también conocido como Natanael. Según el Evangelio de San Juan fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el Mar de Tiberiades tras resucitar.

Jesús lo llamó por mediación de Felipe. Este presentó a San Bartolomé a Mesías diciéndole que habían encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Jesús, al ver a Natanael, elogió su sinceridad.

Siguiendo los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los Doce y fue también testigo de la ascensión de Jesús.

Se dice que San Bartolomé predicó el evangelio en Armenia logrando la conversión de muchas personas, incluyendo a la hermana del rey Polimio.

En Armenia el santo curó a varios enfermos y devolvió la vista a los ciegos, exigiendo a cambio la destrucción de los ídolos y la conversión a Cristo. Su labor evangelizadora enfadó a los sacerdotes paganos y al rey Astiages, quien ordenó su martirio.

Su nombre hoy en día se recuerda en relación con un terrible acontecimiento histórico ocurrido en el siglo XVI: la noche de San Bartolomé. En 1572, durante la boda entre Margarita de Valois, hermana de Carlos IX, rey francés católico, y Enrique de Borbón, príncipe protestante, los católicos franceses masacraron a miles de cristianos hugonotes.

Bartolomé es un nombre masculino de origen hebreo y significa es 'hijo de Tolomeo'. En España, este día unos 14.841 hombres celebran su santo gracias a San Bartolomé.

Santa Emilia de Vialar

Santa Emilia de Vialar fue una destacada religiosa francesa, fundadora de la Congregación de las Hermanas de San José de la Aparición. Vivió en el siglo XVIII y se dedicó a la caridad y a la difusión del Evangelio, especialmente a través de la educación y atención a los necesitados.

Beata María de la Encarnación Rosal

La beata María de la Encarnación Rosal fue una religiosa nacida en Guatemala en el siglo XIX. Reformadora de la rama femenina de la Orden de los Bethlemitas, es considerada una de las impulsadoras de la formación integral de la mujer en el continente latinoamericano.

Otros santos: el Santoral completo del domingo 24 de agosto

