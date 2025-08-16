Santoral d’avui, diumenge 17 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest diumenge, 17 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un pontífex d’origen grec que va viure al segle IV
Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un papa que va ser ferm defensor de la fe catòlica, màrtir per la seva postura davant els apòstates.
Qui va ser Sant Eusebi papa, el sant més important d'aquest diumenge 17 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Eusebi papa, que va succeir en el càrrec Sant Marcel I. El seu pontificat va ser breu, només va durar tres o quatre mesos. Un temps en què va defensar fermament les normes de l'Església davant d'aquells que van renegar de la seva fe durant la persecució de Dioclecià.
Expliquen els textos que Sant Eusebi va afrontar el problema dels lapsi, cristians que, per la persecució, havien abandonat la fe i després volien tornar-hi.
Els esforços del sant per obrir de nou les portes de l'Església a aquells que n'havien sortit van trobar una forta oposició en Heracli. La disputa entre tots dos va ser intensa, tant que el mateix emperador Maxenci els va desterrar a tots dos.
Com que el desterrament va ser conseqüència de la fermesa amb què va exigir el compliment dels cànons, el poble cristià va decidir venerar-lo com a màrtir.
Sant Eusebi va morir a Sicília poc després de ser desterrat. Les seves restes es troben a la catacumba de Calixt I a Roma.
Eusebi és un nom masculí d'origen grec que significa 'piadós'. Actualment, uns 11.680 homes a Espanya podrien celebrar aquest dia el seu sant gràcies a Sant Eusebi papa.
Santa Clara de Montefalco
Santa Clara de Montefalco va ser una monja agustina italiana, mística i abadessa que va viure al segle XIII. És coneguda per la seva profunda devoció a la Passió de Crist i per haver dut una vida d'oració i penitència. Va destacar per la seva intensa vida espiritual, marcada per l'oració, la penitència i la contemplació de la Passió de Crist, seguint l'espiritualitat agustiniana.
Sant Mamès
Sant Mamès va ser un màrtir cristià del segle III conegut per la seva llegenda, on es diu que va amansir els lleons a l'amfiteatre de Cesarea de Capadòcia. Va néixer a la presó, ja que els seus pares estaven empresonats per ser cristians, i és patró dels infants orfes i dels lactants.
Altres sants: el Santoral complet del diumenge 17 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Elies el Jove
- Sant Ieró de Frísia
- Santa Joana Delanoue
