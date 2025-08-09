Santoral d’avui, diumenge 10 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest diumenge, 10 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un diaca del segle III conegut per la seva valentia i servei als pobres
Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró de diaques, arxivers, bibliotecaris i cuiners.
Qui va ser Sant Llorenç, el sant més important d'aquest diumenge 10 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Llorenç, que va néixer l'any 225 a Osca. Pertanyia als set homes de confiança del Summe Pontífex i s'encarregava de distribuir ajudes als més necessitats.
L'any 257, l'emperador Valerià va publicar un decret de persecució que ordenava que qui es declarés cristià seria castigat amb pena de mort. Poc després, el papa Sant Sixt celebrava santa Missa quan, de sobte, va ser assassinat. Quatre dies més tard, va ser martiritzat el seu diaca Sant Llorenç.
La tradició explica que, quan Llorenç va veure que anaven a matar el Summe Pontífex, li va dir: "Pare meu, te'n vas sense endur-te el teu diaca?". Sant Sixt va respondre: "Fill meu, d'aquí a pocs dies em seguiràs".
Llorenç va recollir els diners i els béns amb què comptava l'Església a Roma i els va repartir entre els més pobres. Va vendre calzes d'or, copons i canelobres valuosos, i els diners els va donar als més necessitats.
L'alcalde va ordenar que el matessin. Van encendre una graella de ferro i allà van estirar Sant Llorenç.
Passada una estona des que va començar a cremar-se a la graella, el màrtir va dir al jutge: "Ja estic rostit per un costat. Ara que em girin cap a l'altre costat per quedar rostit completament". El van girar i així es va cremar completament.
Llorenç és un nom masculí d'origen llatí, que significa 'coronat de llorers, gloriós, valent i fort'. Aquest dia, a Espanya, uns 30.320 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Llorenç.
Beat Arcàngel de Calatafino Piacentini
El beat Arcàngel de Calatafino Piacentini va ser un prevere de l'Orde dels Germans Menors, insigne per la seva austeritat de vida i el seu amor a la solitud. D'origen italià, va viure al segle XIV i aviat va mostrar una pietat particular i inclinació per la solitud.
Beat Joan Martorell Soria
El beat Joan Martorell Soria va ser un religiós que va pertànyer a la Societat de Sant Francesc de Sales. D'origen valencià, va viure a finals del segle XIX i durant la Guerra Civil espanyola va ajudar els necessitats. Arrestat i empresonat, mai va renunciar a la seva fe.
Altres sants: el Santoral complet del diumenge 10 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Blano de Dumblan
- Santa Asteria de BèrgamoLore
- Beat José Toledo Pellicer
- Beat Agustí Ota
