Santoral de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este domingo, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda al patrón de diáconos, archiveros, bibliotecarios y cocineros.

¿Quién fue San Lorenzo, el Santo más importante de este domingo 10 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a San Lorenzo quien nació en el año 225 en Huesca. Pertenecía a los siete hombres de confianza del Sumo Pontífice y se encargaba de distribuir ayudas a los más necesitados.

En el año 257 el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución que ordenaba que quien se declarara cristiano sería castigado con pena de muerte. Poco después el papa San Sixto celebraba santa Misa cuando de repente fue asesinado. Cuatro días más tarde, fue martirizado su diácono San Lorenzo.

La tradición cuenta que cuando Lorenzo vio que iban a matar al Sumo Pontífice le dijo: "Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?". San Sixto respondió: "Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás".

Lorenzo recogió el dinero y los bienes con los que contaba la Iglesia en Roma y los repartió entre los más pobres. Vendió cálices de oro, copones y candelabros valiosos, y el dinero lo donó a los más necesitados.

El alcalde ordenó que lo mataran. Encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron a San Lorenzo.

Pasado un rato desde que comenzó a quemarse en la parrilla, el mártir dijo al juez: "Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo". Lo voltearon y así se quemó por completo.

Lorenzo es un nombre masculino de origen latino, que significa 'coronado de los laureles, glorioso, valiente y fuerte'. Este día, en España, unos 30.320 hombres celebran su santo gracias a San Lorenzo.

Beato Arcángel de Calatafino Piacentini

El beato Arcángel de Calatafino Piacentini fue un presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, insigne por su austeridad de vida y su amor a la soledad. De origen italiano, vivió en el siglo XIV y pronto dio muestras de particular piedad e inclinación por la soledad.

Beato Juan Martorell Soria

El beato Juan Martorell Soria fue un religioso que perteneció a la Sociedad de San Francisco de Sales. De origen valenciano, vivió a finales del siglo XIX y durante la Guerra Civil española ayudó а los necesitados. Arrestado γ encarcelado, nunca renunció а su fe.

Otros santos: el Santoral completo del domingo 10 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: