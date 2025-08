Preu de la llum avui, dimecres 6 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 6 d’agost de 2025, és de 78,27 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d’una pujada destacable, de 21,08 euros. Recordem que, en la jornada del 5 d’agost, el preu mitjà de la llum se situava en els 57,19 euros per MWh.

Una galleda d’aigua freda per als consumidors, que aquests dies han pogut gaudir de preus realment benèvols. La tendència ascendent també es pot comprovar en les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MWh se situarà en els 170 euros, molt per sobre del màxim d’altres dies.

Preu de la llum avui, dimecres 6 d’agost de 2025, hora a hora

La pujada dels preus afecta totes les franges de dimecres, fins i tot les que solen ser més econòmiques. Així, el preu mínim del dia es quedarà molt lluny dels 0 euros, situant-se per sobre dels 27. Sens dubte, una mala notícia per als consumidors, que hauran de controlar molt bé el seu consum elèctric en aquesta jornada.

En aquest sentit, d’11:00 a 12:00 el preu del MWh serà de 27,67 euros. Entre les 12:00 i les 13:00 la tarifa pujarà fins als 28,4 euros, encara que tornarà a baixar. El preu mínim del dia el tindrem durant 3 hores, de 13:00 a 16:00, quan el MWh costarà 27,2 euros.

11:00 - 12:00: 27,67 €/MWh

12:00 - 13:00: 28,4 €/MWh

13:00 - 16:00: 27,2 €/MWh

16:00 - 17:00: 28,8 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimecres?

Durant la matinada, tornarem a tenir preus força alts, degut en part al gran consum elèctric. Entre les 00:00 i les 07:00 les tarifes oscil·laran entre els 75 i els 97 euros per MWh. Això sí, de 07:00 a 08:00 el preu pujarà fins i tot més, fins als 104,41 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 114,64 €/MWh

21:00 - 22:00: 170 €/MWh

22:00 - 23:00: 150,01 €/MWh

23:00 - 00:00: 115,43 €/MWh

A la nit, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de tot el dimecres: 170 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 la cosa tampoc millorarà gaire, situant-se el preu en els 150,01 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh serà de 115,43 euros.