Santoral d’avui, dissabte 9 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui?
Aquest dissabte, 9 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda una religiosa carmelita patrona d’Europa
Aquest dissabte, 9 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica commemora una religiosa d'origen jueu, exemple d'una vida intel·lectual dedicada a la recerca de la veritat.
Qui va ser Santa Edith Stein, la festivitat més important del dissabte, 9 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Santa Edith Stein, nascuda a Polònia l'any 1891. Estudiant de filosofia, va passar per una etapa d'ateisme.
Primera dona a presentar una tesi en aquesta disciplina a Alemanya, va continuar la seva carrera mentre treballava com a col·laboradora del filòsof alemany Edmund Husserl.
Després de travessar una extensa evolució intel·lectual i espiritual, va conèixer el catolicisme, al qual es va convertir quan tenia 30 anys. Va oferir nombroses conferències a Alemanya i va desenvolupar una anàlisi de la filosofia de Sant Tomàs d'Aquino, així com de la fenomenologia.
Quan el règim nazi li va prohibir dedicar-se a l'ensenyament, Santa Edith Stein va decidir entrar al Carmel. Llavors es va convertir en monja sota el nom de germana Teresa Benedicta de la Creu.
Va ser detinguda per la Gestapo i deportada el 1942. Internada al camp d'extermini d'Auschwitz, Santa Edith Stein va ser assassinada set dies més tard.
Va ser beatificada el 1987 i canonitzada el 1998 pel papa Joan Pau II. Va ser aquest pontífex qui la va nomenar copatrona d'Europa juntament amb Brígida de Suècia i Caterina de Siena.
Edith és un nom femení d'origen alemany, el significat del qual és 'riquesa' o 'combat'. Al llarg d'aquest dia, a Espanya, unes 1.603 dones celebren el seu sant gràcies a Santa Edith Stein.
Santa Càndida María de Jesús
Santa Càndida María de Jesús va ser una religiosa espanyola nascuda a Guipúscoa el 1845, fundadora de la Congregació de les Filles de Jesús. Va sentir la crida de Déu per fundar una congregació dedicada a l'educació de nens i joves que es va estendre per Espanya i, posteriorment, al Brasil, deixant un llegat evangelitzador
Beat Florentino Asensio Barroso
El beat Florentino Asensio Barroso va ser un sacerdot i bisbe que va néixer a Valladolid l'any 1877. Va treballar de manera efectiva com a administrador apostòlic de la diòcesi de Barbastre, Osca, durant uns mesos abans de ser torturat i executat per milicians.
Altres sants: el Santoral complet del dissabte, 9 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Nateu d'Achad
- Sant Fedlimino de Kilmor
- Sant Osvaldo de Maserfield
Més notícies: