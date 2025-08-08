Logo e-noticies.cat
Dona de cabells foscos pentinats cap enrere asseguda a l’aire lliure amb arbres i una cadira de fusta al fons en una fotografia en blanc i negre
L'Església Catòlica recorda el 9 d'agost santa Edith Stein | Camara Diócesis de Málaga
SOCIETAT

Santoral d’avui, dissabte 9 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 9 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda una religiosa carmelita patrona d’Europa

per

Pilar G. Álvarez

Aquest dissabte, 9 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica commemora una religiosa d'origen jueu, exemple d'una vida intel·lectual dedicada a la recerca de la veritat.

Qui va ser Santa Edith Stein, la festivitat més important del dissabte, 9 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Santa Edith Stein, nascuda a Polònia l'any 1891. Estudiant de filosofia, va passar per una etapa d'ateisme.

Primera dona a presentar una tesi en aquesta disciplina a Alemanya, va continuar la seva carrera mentre treballava com a col·laboradora del filòsof alemany Edmund Husserl.

Després de travessar una extensa evolució intel·lectual i espiritual, va conèixer el catolicisme, al qual es va convertir quan tenia 30 anys. Va oferir nombroses conferències a Alemanya i va desenvolupar una anàlisi de la filosofia de Sant Tomàs d'Aquino, així com de la fenomenologia.

Pintura religiosa d’una monja amb halo daurat al fons i edificis d’estil antic, sostenint una palma i portant una estrella groga a l’hàbit

Santa Edith Stein va ser nomenada patrona d’Europa pel papa Joan Pau II | Camara AICA

Quan el règim nazi li va prohibir dedicar-se a l'ensenyament, Santa Edith Stein va decidir entrar al Carmel. Llavors es va convertir en monja sota el nom de germana Teresa Benedicta de la Creu.

Va ser detinguda per la Gestapo i deportada el 1942. Internada al camp d'extermini d'Auschwitz, Santa Edith Stein va ser assassinada set dies més tard.

Va ser beatificada el 1987 i canonitzada el 1998 pel papa Joan Pau II. Va ser aquest pontífex qui la va nomenar copatrona d'Europa juntament amb Brígida de Suècia i Caterina de Siena.

Edith és un nom femení d'origen alemany, el significat del qual és 'riquesa' o 'combat'. Al llarg d'aquest dia, a Espanya, unes 1.603 dones celebren el seu sant gràcies a Santa Edith Stein.

Santa Càndida María de Jesús

Santa Càndida María de Jesús va ser una religiosa espanyola nascuda a Guipúscoa el 1845, fundadora de la Congregació de les Filles de Jesús. Va sentir la crida de Déu per fundar una congregació dedicada a l'educació de nens i joves que es va estendre per Espanya i, posteriorment, al Brasil, deixant un llegat evangelitzador

Retrat d’una monja amb hàbit blanc i negre emmarcat amb un marc decoratiu de flors i detalls daurats

Santa Càndida María de Jesús | Camara Alfa & Omega

Beat Florentino Asensio Barroso

El beat Florentino Asensio Barroso va ser un sacerdot i bisbe que va néixer a Valladolid l'any 1877. Va treballar de manera efectiva com a administrador apostòlic de la diòcesi de Barbastre, Osca, durant uns mesos abans de ser torturat i executat per milicians.

Retrat pintat d’un bisbe amb vestimenta porpra i fons en tons foscos, acompanyat d’una escena secundària on dues persones s’abracen i una palma verda apareix entre elles.

Beat Florentino Asensio Barroso | Camara Wikipedia

Altres sants: el Santoral complet del dissabte, 9 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Nateu d'Achad
  • Sant Fedlimino de Kilmor
  • Sant Osvaldo de Maserfield
