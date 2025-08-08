Santoral de hoy, sábado 9 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este sábado, 9 de agosto, el Santoral de la Iglesia Católica a una religiosa origen judío ejemplo de una vida intelectual, dedicada a la búsqueda de la verdad.

¿Quién fue Santa Edith Stein, la festividad más importante del sábado, 9 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial este día a Santa Edith Stein nacida en Polonia en el año 1891. Estudiante de filosofía, pasó por una etapa de ateísmo.

Primera mujer en presentar una tesis en esta disciplina en Alemania, continuó su carrera mientras trabajaba como colaboradora del filósofo alemán Edmund Husser.

Después de atravesar por una extensa evolución intelectual y espiritual conoció el catolicismo, al que se convirtió cuando tenía 30 años. Ofreció numerosas conferencias en Alemania y desarrolló un análisis de la filosofía de Santo Tomás de Aquino así como de la fenomenología.

Cuando el régimen nazi le prohibió dedicarse a la enseñanza Santa Edith Stein decidió entrar en el Carmelo. Entonces se convirtió en monja bajo el nombre de hermana Teresa Benedicta de la Cruz.

Fue detenida por La Gestapo y deportada en 1942. Internada en el campo de exterminio de Auschwitz, Santa Edith Stein fue asesinada siete días más tarde.

Fue beatificada en 1987 y canonizada en 1998 por el papa Juan Pablo II. Fue este pontífice quien la nombró copatrona de Europa junto con Brígida de Suecia y Catalina de Siena.

Edith es un nombre femenino de origen alemán, cuyo significado es 'riqueza' o 'combate'. A lo largo de este día, en España, unas 1.603 mujeres celebran su santo gracias a Santa Edith Stein.

Santa Cándida María de Jesús

Santa Cándida María de Jesús fue una religiosa española nacida en Guipúzcoa en 1845 fundadora de la Congregación de las Hijas de Jesús. Sintió la llamada de Dios para fundar una congregación dedicada a la educación de niños y jóvenes que se extendió por España y, posteriormente, a Brasil, dejando un legado evangelizador

Beato Florentino Asensio Barroso

El beato Florentino Asensio Barroso fue un sacerdote y obispo que nació en Valladolid en el año 1877. Trabajó de manera efectiva como administrador apostólico de la diócesis de Barbastro, Huesca, durante unos meses antes de ser torturado y ejecutado por milicianos.

Otros santos: el Santoral completo del sábado, 9 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: