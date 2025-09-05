Santoral de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este sábado, 6 de septiembre, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un profeta del Antiguo Testamento que predijo la llegada del Mesías y el retorno del pueblo de Israel.

¿Quién fue San Zacarías, el Santo más importante del sábado, 6 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial este día a San Zacarías que nació en una región del este del río Jordán en el siglo VI antes de Cristo.

Trabajó intensamente en promover la obra del templo de Jerusalén. Su primera profecía lleva la fecha del segundo año de Darío, el mes octavo, 520 años antes de Jesucristo.

Los vaticinios de San Zacarías contienen anuncios de carácter mesiánico y, algunas de ellos, apocalípticos.

Según San Epifanio es aquel Zacarías el que fue "muerto por los judíos entre el templo y el altar, por orden del rey Joás". El mismo al que se refiere Jesús en su discurso contra los fariseos.

El libro de la Biblia que lleva el nombre del santo recopila sus visiones y profecías. Estas proporcionaron consuelo y visión de futuro al pueblo de Israel en un momento de decepción.

Junto con su contemporáneo Hageo, San Zacarías animó y guió a los judíos a terminar la reconstrucción del Templo de Jerusalén después del exilio babilónico

Una de las profecías mesiánicas que es narrada en el libro de Zacarías se refiere al precio que los sacerdotes principales ofrecieron a Judas por entregarles a Jesús.

Zacarías es un nombre de origen hebreo que significa 'Dios recuerda'. En España unos 1.608 hombres podrían celebrar este día su santo en honor a San Zacarías profeta.

San Magno de Füsen

San Magno de Füsen fue un monje ermitaño nacido en San Galo, actual Suiza, alrededor del año 699. Fundador de la abadía de Füssen, en Baviera, es recordado por su trabajo de evangelización y su liderazgo en la comunidad monástica. Se le atribuyen milagros, especialmente la protección del ganado y contra las picaduras de insectos y serpiente.

Beato Bartolomé Gutiérrez

El beato Bartolomé Gutiérrez fue un sacerdote agustino que nació en México en el siglo XVI. Ejerció como misionero, marchando primero con 26 años a Filipinas y más tarde a Japón donde logró muchas conversiones.

Otros santos: el Santoral completo del sábado, 6 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: