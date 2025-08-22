Santoral d’avui, dissabte 23 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dissabte, 23 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda la patrona del Perú, d’Amèrica, de les Índies i de Filipines
Aquest dissabte, 23 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una dona que va mostrar una profunda devoció a Déu, una vida de sacrifici i servei als pobres i malalts
Qui és Santa Rosa de Lima, la festivitat més important de dissabte, 23 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia Santa Rosa de Lima, nascuda al Perú l'any 1586. Des de ben petita va començar a dejunar tres cops per setmana i a fer en secret dures penitències
A causa dels problemes econòmics dels seus pares, la santa treballava tot el dia a l'hort i brodava per a famílies de la ciutat. Testimoni de la pobresa dels indis, aquest fet li va servir per valorar la humilitat d'aquests individus i va criticar la crueltat amb què els espanyols tractaven els indígenes
A Santa Rosa de Lima no li agradava atreure pretendents per la seva bellesa. Per això va decidir tallar-se els cabells i es va posar pebre a la cara, rebutjant qui s'hi acostava
Passava moltes hores observant el Santíssim Sagrament. Una dècada més tard va compartir la seva intenció de fer-se monja, però el seu pare li ho va prohibir. Anys després va ingressar a la Tercera Ordre de Sant Domènec
Des de llavors, Santa Rosa de Lima va viure reclosa en una ermita construïda per ella mateixa. Sortia únicament per visitar el temple de Nostra Senyora del Roser i atendre les necessitats espirituals dels indígenes. També ajudava els malalts que s'acostaven a casa seva buscant ajuda
Rosa és un nom femení d'arrel llatina que significa 'aquella que és bella com la flor d'un roser'. A Espanya, unes 93.402 dones reben aquest nom i celebren el seu sant gràcies a Santa Rosa de Lima
San Zaqueu de Jerusalem
San Zaqueu de Jerusalem va ser un recaptador pagà de Jerusalem, que es va creuar amb Jesús, qui li va demanar dormir a casa seva. Després es va convertir en el quart bisbe de Jerusalem des de Jaume l'Apòstol, succeint Just I
Sants Ciríac i Arquelao d'Ostia
Els Sants Ciríac i Arquelao d'Ostia van ser dos germans que van morir màrtirs al segle III. Segons la tradició, van ser acusats per la seva madrastra de ser cristians i decapitats en temps de l'emperador Dioclecià i del prefecte Lysias
Altres sants: el Santoral complet de dissabte, 23 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats
- Sant Claudi d'Egea
- Sant Asteri d'Egea
- Beat Joan Bourdon
