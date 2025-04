Santoral d'avui, dissabte 19 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 19 d'abril, el Santoral de l'Església Catòlica commemora el tercer dia del Tridu Pasqual. És un dia de silenci i reflexió en el qual els cristians commemoren Jesús de Natzaret en el lloc on va ser enterrat i el seu descens a l'Abisme.

Què significa el Dissabte Sant, la festivitat més important del dissabte, 19 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda el Dissabte Sant o Dissabte que correspon al dia anterior a la Pasqua. Aquest dia és part integrant de la Setmana Santa. En concret, de la celebració del Tridu Pasqual, centre de tot l'any litúrgic, que commemora la passió, mort i resurrecció de Jesús.

El Dissabte Sant contempla el misteri de Jesús al sepulcre i el seu descens als inferns, en espera de la resurrecció, que se celebra l'endemà, en la Pasqua.

Durant el Dissabte Sant a l'Església Catòlica no es realitzen eucaristies, no es toquen les campanes i el Sagrari roman obert i buit. A més, l'altar està despullat i no s'administra cap sagrament, excepte la Unció dels malalts i la Confessió dels pecats.

Tanmateix, les portes de l'església es queden obertes, no s'encenen els llums i els sacerdots atenen les confessions. També es commemora la Soledat de María, una manera de recordar el moment que porta el cos de Jesús al sepulcre.

Com que no se celebra missa durant el dia, se solen predicar recessos espirituals. També és costum en alguns temples el res de la Litúrgia de les Hores per part dels clergues amb participació de fidels laics.

San Lleó IX

San Lleó IX va ser un bisbe italià que va viure al segle XI. Després de ser bisbe de Tulle durant més de dues dècades, va resultar elegit per a la seu romana. Es va encarregar de convocar diversos sínodes per acordar la reforma de la vida del clergat i l'extirpació de la simonia.

Beat Joan Saziari

El beat Joan Saziari va ser un religiós franciscà d'origen italià que va viure al segle XIV. Va portar una vida simple, dividint el seu temps entre el treball al camp i l'oració. Va destacar pel seu carisma poc ordinari.

