Santoral de hoy, sábado 19 de abril de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este sábado, 19 de abril, el Santoral de la Iglesia Católica conmemora el tercer día del Tridúo Pascual. Es un día de silencio y reflexión en el cual los cristianos conmemoran a Jesús de Nazaret en el lugar en el que fue enterrado y su descenso al Abismo.

¿Qué significa el Sábado Santo, la festividad más importante del sábado, 19 de abril?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda el Sábado Santo o Sábado que corresponde al día anterior a la Pascua. Este día es parte integrante de la Semana Santa. En concreto, de la celebración del Triduo Pascual, centro de todo el año litúrgico, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

El Sábado Santo contempla el misterio de Jesús en el sepulcro y su descenso a los infiernos, en espera de la resurrección, que se celebra al día siguiente, en la Pascua.

Durante el Sábado Santo en la Iglesia Católica no se realizan eucaristías, no se tocan las campanas y el Sagrario permanece abierto y vacío. Además, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento, excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados.

Sin embargo, las puertas de la iglesia se quedan abiertas, no se encienden las luces y los sacerdotes atienden las confesiones. También se conmemora la Soledad de María, un modo de recordar el momento que lleva el cuerpo de Jesús al sepulcro.

Como no se celebra misa durante el día, se suelen predicar retiros espirituales. También es costumbre en algunos templos el rezo de la Liturgia de las Horas por parte de los clérigos con participación de fieles laicos.

San León IX

San León IX fue un obispo italiano que vivió en el siglo XI. Tras ser obispo de Tulle durante más de dos décadas, resultó elegido para la sede romana. Se encargó de convocar varios sínodos para acordar la reforma de la vida del clero y la extirpación de la simonía.

Beato Juan Saziari

El beato Juan Saziari fue un religioso franciscano de origen italiano que vivió en el siglo XIV. Llevó una vida simple, dividiendo su tiempo entre el trabajo en el campo y la oración. Destacó por su carisma poco ordinario.

Otros Santos: el Santoral completo del sábado, 19 de abril de 2025

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: