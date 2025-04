Preu de la llum avui, diumenge 13 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

Acabem la setmana amb una nova baixada en el preu de la llum. El cost mitjà de la llum per a aquest diumenge, 13 d'abril de 2025, s'ha situat en 18,35 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del dissabte, aquesta representa una baixada de 8,66 euros.

Cal recordar que, en la jornada del 12 d'abril, el preu de l'electricitat es trobava en els 27,01 euros per MWh. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en el seu moment més car, el preu assolirà els 60,55 euros per MWh. Així, el preu màxim de l'electricitat serà inferior als 100 euros per MWh, una cosa poc habitual.

Preu de la llum avui, diumenge 13 d'abril de 2025, hora a hora

De nou, aquest diumenge hi haurà períodes en què el preu de la llum disminuirà considerablement. Això passarà a la franja de mig matí i a la tarda. I és que, a més, són horaris molt aprofitables si el que desitges és estalviar al màxim en la teva factura de la llum.

Així, de 10:00 a 11:00, el preu del MWh se situarà en 2,55 euros. Entre les 11:00 i les 12:00, el preu baixarà encara més, quedant en 0,18 euros per MWh. No obstant això, el preu més baix del dia serà entre les 13:00 i les 17:00, quan el MWh tindrà preus negatius.

13:00 - 14:00: -0,01 €/MWh

14:00 - 15:00: -0,2 €/MWh

15:00 - 16:00: -1,51 €/MWh

16:00 - 17:00: -0,01 €/MWh

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Quant a les franges més cares, caldrà prestar especial atenció al consum durant la matinada i a la nit. Entre les 00:00 i les 01:00, el preu del MWh se situarà en 35 euros.

20:00 - 21:00: 44,31 €/MWh

21:00 - 22:00: 60,55 €/MWh

22:00 - 23:00: 59,04 €/MWh

23:00 - 00:00: 38,5 €/MWh

Al llarg de la nit, les tarifes seguiran pujant. Entre les 20:00 i les 21:00, el preu del MWh assolirà els 44,31 euros. El preu més alt del dia, no obstant això, es donarà entre les 21:00 i les 22:00, quan s'elevarà a 60,55 euros. Posteriorment, a la franja de 23:00 a 00:00, el preu tornarà a baixar una mica, situant-se en els 38,5 euros.