Gran alegria amb l'últim sorteig de l'Euromillones: hi ha un nou milionari a Catalunya

L'Euromillones torna a deixar bones notícies a Espanya i, especialment, a Catalunya. El sorteig d'aquest divendres 11 d'abril no va tenir guanyador del premi gros, però sí que va repartir diners per diferents ciutats del país. I el millor de tot: ja hi ha un nou milionari gràcies al premi d'El Millón.

La combinació guanyadora del sorteig va ser 14, 34, 46, 49, 28 amb les estrelles 3 i 8, i El Millón NGV25758. Encara que ningú va encertar els cinc números i les dues estrelles, l'emoció segueix molt viva.

I és que el pot puja fins als 39 milions d'euros per al pròxim sorteig. Una xifra que podria caure en mans d'un sol encertant.

Un nou milionari gràcies a l'Euromillones

El divendres 11 d'abril va ser un dia de sort per a diversos jugadors espanyols. I és que l'últim sorteig de l'Euromillones ha deixat fins a quatre encertants de segona categoria, amb un premi repartit de 165.122,38 euros. Tots ells van aconseguir encertar cinc números i una estrella.

I tres d'aquests bitllets guanyadors s'han validat a Espanya. Un a Santiago de Compostel·la, a l'Administració de Loteries Núm. 14 i un altre a Baeza (Jaén), a l'Administració Núm. 1. El tercer va ser comprat en línia, a través del portal oficial de Loteries i Apostes de l'Estat.

També hi va haver alegria entre els guanyadors de tercera categoria, que van encertar cinc números, encara que sense estrelles. En total van ser sis jugadors, amb un premi a repartir de 25.727,88 euros.

El Millón cau a Catalunya

L'alegria més gran del sorteig ha estat per al guanyador del joc addicional El Millón. I és que ha tocat a Catalunya. El bitllet afortunat es va segellar al Despatx Receptor Núm. 13.245 de Vic (Barcelona), ubicat a rambla del Passeig, 33.

Aquest premi és exclusiu per als jugadors d'Espanya i assegura un milió d'euros a un d'ells cada setmana. Aquesta vegada, la sort ha volgut que el nou milionari estigui a Catalunya. Un sol número ha canviat la seva vida per sempre.

Després de quedar-se sense guanyador de primera categoria, el pot de l'Euromillones creix amb força. En el pròxim sorteig estaran en joc 39 milions d'euros. Una quantitat que pot fer realitat qualsevol somni.

Amb només un bitllet, qualsevol persona a Espanya o Europa podria convertir-se en milionari. Els jugadors ja preparen la seva aposta per a aquest gran moment. Perquè, cada dimarts i cada divendres, l'Euromillones torna a repartir il·lusió.