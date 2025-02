Santoral d'avui, dimarts 4 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda la fundadora de l'Orde de la Santíssima Anunciació de la Santa Verge María.

Qui va ser Santa Joana de Valois, la festivitat més important del dimarts, 4 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Santa Joana de Valois que va néixer l'any 1464 a Bourges, França. Filla dels reis de França, Lluís XI i Carlota de Savoia, Joana de Valois, estava destinada a ocupar el tron de França.

No obstant això, el duc d'Orleans, el seu marit, va aconseguir l'anul·lació del seu matrimoni amb la filla de Lluís XI. Llavors la santa va quedar fora de tots els plans de la Corona.

Aquesta devota no va tenir bona sort a la vida malgrat haver nascut en el si d'una família privilegiada. El seu pare desitjava tenir un descendent mascle, però va haver de conformar-se amb una filla.

El seu marit, Lluís d'Orleans, no volia casar-se amb ella i al final va accedir per mandat del seu sogre. Li va amenaçar per aconseguir que Joana de Valois es pogués comprometre amb algú.

La tradició explica que la santa no era una dona especialment bella, cosa que va provocar que el pretendent escollit pel seu pare no volgués tenir res a veure amb ella. Només veia la seva esposa per ordre expressa del seu sogre.

En morir de manera sobtada Carles VIII, germà de la santa, el duc d'Orleans va pujar al tron i es va desfer ràpidament de la seva dona.

Des de llavors, i fins a la seva mort, Santa Joana de Valois es va recloure a Bourges, localitat en la qual va fundar l'Orde de l'Anunciació que honra la Verge María.

Joana és un nom femení d'origen hebreu que significa “la que és fidel a Déu”. Aquest dia unes 109.340 dones a Espanya podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Joana de Valois.

Sant Joan de Brito

Sant Joan de Brito va ser un religiós portuguès del segle XVII que va pertànyer a la Companyia de Jesús. Va convertir molts a la fe imitant la vida i la conducta dels ascetes d'aquelles regions. Va finalitzar la seva vida amb un gloriós martiri.

Santa Àngela de Foligno

Santa Àngela de Foligno va ser una dona italiana que va viure al segle XIII. Després de morir el seu marit i els seus fills, va seguir les petjades de Sant Francesc, lliurant-se totalment a Déu. Va escriure un llibre, en el qual va narrar les experiències de la seva vida mística.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 4 de febrer:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: