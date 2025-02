Santoral d'avui, dilluns 3 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 3 de febrer, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un sant que va fer vida eremítica en una cova al bosc.

Qui va ser Sant Blai, el Sant més important del dilluns, 3 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Blai que va néixer a Armènia al segle III.

Un dels miracles que se li atribueixen està relacionat amb un nen que s'estava ofegant després que se li clavés a la gola una espina de peix. Sant Blai va aconseguir salvar-lo i, és per aquesta raó per la qual va començar el costum de beneir les goles el dia de la seva festa, el 3 de febrer.

Quan el sant resava ningú s'atrevia a molestar-lo. No obstant això, quan no estava en aquestes tasques, fins i tot els animals malalts s'acostaven a ell perquè els curés.

Per aquesta raó va ser capturat. Quan va arribar a Sebaste la persecució del governador de Capadòcia contra els cristians els seus caçadors van anar a buscar animals per als jocs de l'arena al bosc d'Argeus. Llavors van trobar molts d'ells esperant fora de la cova de sant Blai, qui va ser detingut mentre resava.

Estant a la presó, Sant Blai va curar alguns presoners. El governador va intentar que renegués de la seva fe però en veure que no ho aconseguia va ordenar que fos llançat a un llac.

El sant, dret sobre la superfície, va convidar els seus perseguidors a caminar sobre les aigües per demostrar el poder dels seus déus. Finalment, tots van acabar ofegant-se.

Blai és un nom masculí d'origen grec que significa el que 'no parla bé'. A Espanya, uns 10.902 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant gràcies a Sant Blai.

Sant Òscar de Bremen

Sant Òscar de Bremen va ser un bisbe alemany que va viure al segle IX. Sent monjo del monestir de Corbie, va ser designat pel papa Gregori IV com a llegat per a totes les terres del nord d'Europa. Va anunciar l'Evangeli a Dinamarca i Suècia, on va consolidar l'Església de Crist.

Beata María Anna Rivier

Beata María Anna Rivier va ser una religiosa francesa que va viure entre els segles XVIII i XIX. En temps de la Revolució Francesa, quan es van suprimir totes les ordres i congregacions religioses, va instituir la Congregació de Germanes de la Presentació de María.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 3 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 3 de febrer, a més, recorda aquests sants i beats: