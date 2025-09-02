Santoral de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este miércoles, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda al patrón de músicos, cantantes, estudiantes y maestros. También es conocido como protector contra las plagas y la gota.

¿Quién fue San Gregorio Magno, el Santo más importante del miércoles, 3 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy a San Gregorio Magno nacido en Roma alrededor del año 540. Era hijo de un senador que llegó a renunciar al mundo y se convirtió en uno de los siete diáconos de Roma.

Recibió una esmerada educación, tras lo que el emperador Justino lo nombró, en el año 574, magistrado principal de Roma.

Después de fallecer su padre construyó siete monasterios, el último de ellos en su propia casa en Roma, conocido como Monasterio Benedictino de san Andrés. Fue a los 35 años cuando tomó el hábito monástico. Fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla.

Tras la muerte del papa Pelagio, San Gregorio fue escogido unánimemente como su sucesor el día 3 de septiembre del año 590.

Ejerció su cargo orientado en ayudar a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe. Mantuvo contacto con todas las iglesias y fue autor de grandes obras, entre ellas, magnificas contribuciones a la Liturgia de la Misa y el Oficio.

Su gran labor le valió el nombre de "El Grande".

Gregorio es un nombre masculino de origen griego que significa 'vigilante'. Este día en España unos 29.626 hombres podrían celebrar su santo en honor a san Gregorio Magno.

Santa Febe de Corinto

Santa Febe de Corinto fue una mujer cristiana del siglo I que sirvió como ministra en la iglesia de Cencrea, cerca de Corinto. Su nombre es mencionado por San Pablo en su Epístola a los Romanos. Pablo la recomendó a la comunidad romana como benefactora y pidió que fuera recibida dignamente.

Beato Guala de Astino

El beato Guala de Brescia fue un obispo y fraile dominico italiano del siglo XII que perteneció a la Orden de Predicadores. Es conocido por su promoción de la paz y su compromiso con la fe. Enviado por Santo Domingo a fundar el convento de Brescia más tarde fue ordenado obispo de esta diócesis.

Otros Santos: el Santoral completo del miércoles 3 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: