Santoral de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este miércoles, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una mujer perseverante en sus oraciones para lograr la conversión de su hijo que llegó a ser obispo.

¿Quién es Santa Mónica, la festividad más importante del miércoles, 27 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy a Santa Mónica que nació en Tagaste, actual Argelia, en el siglo IV. Pertenecía a una familia de vieja tradición cristiana y, siendo una niña, se casó con un hombre mayor y pagano, llamado Patricius.

Al marido de Santa Mónica le incomodaban las limosnas y las buenas acciones religiosas de ella. Mientras tanto, la Santa soportó con paciencia el adulterio y las cóleras de su marido.

Finalmente, convirtió a Patricio al cristianismo y calmó su violencia. Años después el marido de Santa Mónica murió y ella no volvió a casarse.

Del matrimonio nacieron tres hijos a los que nunca pudieron bautizar, hecho que preocupaba a la santa. Uno de ellos, Agustín, accedió a bautizarse cuando estuvo malo, aunque luego revocó el consentimiento cuando mejoró. La alegría de Santa Mónica por la recuperación de su hijo se convirtió en ansiedad.

Él desperdiciaba su nueva vida con actitud indisciplinada, cometió pecados graves y se alejó de su madre.

Cuando regresó a su hogar Santa Mónica lo echó de casa. Sin embargo, ella experimentó una visión que la convenció de que debían reconciliarse.

Su perseverancia logró que se produjera "el milagro" de la conversión. San Agustín, que llegó a ser nombrado obispo de Hipona, protagonizó una "transformación espiritual" que costó muchas lágrimas a su madre.

Mónica es un nombre femenino de origen griego que significa 'única'. En España, unas 103.164 mujeres celebran este día su santo en honor a Santa Mónica.

San Cesáreo de Arlés

San Cesáreo de Arlés fue un destacado teólogo de la Iglesia primitiva en la Galia que vivió en el siglo V. Fue una figura influyente en la Galia merovingia, conocido por su trabajo en la reforma del clero secular y regular y su defensa de la doctrina católica contra el Semipelagianismo.

Beata María del Pilar Izquierdo Albero

La beata María del Pilar Izquierdo Albero fue una religiosa nacida en Zaragoza a principios del siglo XX. Dedicó su vida a los más pobres y es un testimonio conmovedor de entrega incondicional a Dios y a los más necesitados. Fundó la Obra Misionera de Jesús y María desde su lecho de dolor, por estar afectada por graves enfermedades.

Otros Santos: el Santoral completo del miércoles 27 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: