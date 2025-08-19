Santoral d’avui, dimecres 20 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dimecres, 20 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un dels fundadors de la mística medieval
Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un monjo cistercenc nascut a França que a més és el patró dels apicultors.
Qui va ser Sant Bernat de Claravall, el sant més important de dimecres, 20 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Sant Bernat de Claravall nascut al castell Fontaines-les-Dijon de Borgonya, França, l'any 1090. La seva família pertanyia a la noblesa i va rebre juntament amb els seus germans una excel·lent formació en llatí, literatura i religió.
Abat de l'abadia de Claravall, gràcies a ell, l'Orde del Cister s'eixamplà per tot el continent europeu. De fet, va arribar a ocupar el primer pla de la influència religiosa.
Anomenat Doctor de l'Església, va recórrer una i altra vegada Europa per ajudar els més necessitats i per estendre l'Orde del Cister. Sant Bernat de Claravall va ser el fundador i primer abat del monestir de Clairvaux, Claravall.
El sant va dirigir sàviament els monjos pel camí dels manaments del Senyor. Els seus sermons i escrits, com l'Elogi de la nova milícia templera i els Sermons sobre el Càntic dels Càntics, són obres importants de la literatura medieval i teologia.
Sant Bernat de Claravall va lluitar contra diverses heretgies del seu temps, com les de Pere Abelard i Arnau de Brescia, i va defensar l'ortodòxia catòlica. A més, va assessorar papes i bisbes, va participar en concilis de l'Església i va tenir un paper important en la resolució de conflictes eclesiàstics.
Bernat és un nom masculí d'origen germànic que significa 'guerrer audaç, com un ós'. A Espanya, uns 17.831 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant en honor a Sant Bernat de Claravall.
Sant Samuel profeta
Sant Samuel va ser un profeta i jutge d'Israel molt destacat a la Bíblia. Cridat per Déu des de petit, va tenir un paper rellevant en la transició del sistema de jutges a la monarquia a Israel. Sant Samuel va ungir Saül i David com a reis, marcant un punt d'inflexió en la història d'Israel.
Beat Ladislau Maczkowski
El beat Ladislau Maczkowski va ser un sacerdot d'origen polonès de principis del segle XX que es va enfrontar a la persecució nazi. Ordenat sacerdot el 1937, va exercir el seu ministeri pastoral en diverses parròquies, fins i tot durant la guerra, malgrat el perill.
Altres sants: el santoral complet de dimecres 20 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Filibert de Noirmoutier
- Sant Màxim de Chinon
- Beat Bernat Tolomeo
- Beat Gervasi Brunel
