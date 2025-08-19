Santoral de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este miércoles, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un monje cisterciense nacido en Francia que además es el patrón de los apicultores.

¿Quién fue San Bernardo de Claraval, el Santo más importante del miércoles, 20 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy a San Bernardo de Claraval nacido en el castillo Fontaines-les-Dijon de Borgoña, Francia, en el año 1090. Su familia pertenecía a la nobleza y recibió junto a sus hermanos una excelente formación en latín, literatura y religión.

Abad de la abadía de Claraval, gracias a él, la Orden del Císter se expandió por el continente europeo. De hecho, llegó a ocupar el primer plano de la influencia religiosa.

Nombrado Doctor de la Iglesia, recorrió una y otra vez Europa para ayudar a los más necesitados y para extender la Orden del Císter. San Bernardo de Claraval fue el fundador y primer abad del monasterio de Clairvaux, Claraval.

El Santo dirigió sabiamente a los monjes por el camino de los mandamientos del Señor. Sus sermones y escritos, como el Elogio de la nueva milicia templaria y los Sermones sobre el Cantar de los Cantares, son obras importantes de la literatura medieval y teología.

San Bernardo de Claraval luchó contra diversas herejías de su tiempo, como las de Pedro Abelardo y Arnaldo de Brescia, y defendió la ortodoxia católica. Además asesoró a papas y obispos, participó en concilios de la Iglesia y desempeñó un papel importante en la resolución de conflictos eclesiásticos.

Bernardo es un nombre masculino de origen germánico que significa 'guerrero audaz, como un oso'. En España, unos 17.831 hombres podrían celebrar este día su santo en honor a San Bernardo de Claraval.

San Samuel profeta

San Samuel fue un profeta y juez de Israel muy destacado en la Biblia. Llamado por Dios desde niño, desempeñó un papel relevante en la transición del sistema de jueces a la monarquía en Israel. San Samuel ungió a Saúl y David como reyes, marcando un punto de inflexión en la historia de Israel.

Beato Ladislao Maczkowski

El beato Ladislao Maczkowski fue un sacerdote de origen polaco de principios del siglo XX que se enfrentó a la persecución nazi. Ordenado sacerdote en 1937, desempeñó su ministerio pastoral en varias parroquias, incluso durante la guerra, pese al peligro.

Otros Santos: el Santoral completo del miércoles 20 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: