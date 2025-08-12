Santoral de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este miércoles, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda al patrón de los caballos y las causas difíciles.

¿Quién fue San Hipólito, el Santo más importante del miércoles, 13 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy a San Hipólito de quien no se conocen la fecha ni el lugar de su nacimiento exactos. Si bien todo apunta a que podría ser en el siglo II lo que sí se conoce es su origen oriental, pues el idioma de sus escrituras era el griego. Fue el último autor cristiano de Roma que utilizó esa lengua.

Hombre muy culto, tenía grandes conocimientos de filosofía y misterios griegos y era muy respetado entre los cristianos por su inteligencia.

Combatió los ideales de la filosofía dejando claro que la fe estaba por encima de cualquier razón. Una de las versiones que hay sobre su vida corresponde al primer antipapa de la historia, pero murió reconciliado con la Iglesia como mártir, por lo que es honrado como santo.

Cuentan que San Hipólito fue discípulo de San Ireneo. Calificado por San Jerónimo como un “varón muy santo y elocuente”, San Hipólito estuvo encargado de custodiar como carcelero a un grupo de cristianos, entre los cuales se encontraba San Lorenzo.

El santo profesó su fe y devoción a Dios, a la Virgen María y a la iglesia. La influencia de San Hipólito se hizo sentir sobre todo en sus trabajos sobre cronología y derecho canónico.

Hipólito es un nombre masculino de origen griego, cuyo significado es 'el que desata los caballos', lo que equivale a 'guerrero'. En España, este día, unos 3.158 hombres podrían celebrar su santo gracias a San Hipólito.

San Casiano de Imola

San Casiano de Imola fue un mártir italiano que vivió en el siglo II. Profesor de gramática y devoto cristiano, fue condenado a morir de forma cruel y tortuosa por el hecho de seguir a Jesús.

Beato Jacobo Gapp

El beato Jacobo Gapp fue un sacerdote católico austriaco, miembro de la Compañía de María que vivió en la primera mitad del siglo XX. Defensor de la dignidad humana, fue condenado a muerte por defender la fe católica y por criticar las doctrinas del nazismo.

Otros Santos: el Santoral completo del miércoles 13 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: