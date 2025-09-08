Santoral d’avui, dimarts 9 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Dimarts, 9 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda un missioner defensor dels esclaus a l'Amèrica del segle XVII
Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment un sacerdot jesuïta que destacà pel seu amor i compassió envers els esclaus.
Qui va ser Sant Pere Claver, el sant més important del dimarts, 9 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Pere Claver que nasqué a Verdú, Lleida, l'any 1580. Encara no tenia 13 anys quan la seva mare va morir i, pocs dies després, també un dels seus germans.
Rebé la tonsura eclesiàstica de mans del bisbe de Vic a la parròquia de la seva localitat. Estudià gramàtica a Barcelona i, quan finalitzà la retòrica, passà al Col·legi Jesuïta de Betlem per cursar filosofia. Llavors decidí ingressar a la Companyia de Jesús.
Després de fer els vots, ingressà al col·legi de Montesió a Palma per cursar filosofia. Allà es va fer amic del porter Alonso Rodríguez, germà llec que li inculcà la inquietud missionera característica de la Companyia de Jesús.
Anys després es traslladà a Barcelona per estudiar teologia. No pogué finalitzar els estudis, ja que rebé una carta del Provincial que li indicava que se li concedia el permís per traslladar-se a Amèrica.
Sant Pere Claver passà a la posteritat per lliurar-se a alleujar el patiment dels esclaus del port negrer de Cartagena d'Índies. Allà visqué gran part de la seva vida un missioner que es definia com a «esclau dels negres»
Pere és un nom d'home que prové del llatí i que significa 'pedra'. Actualment, a Espanya, uns 210.581 homes celebren el seu sant aquest dia gràcies a Sant Pere Claver.
Sant Gorgoni de Roma
Sant Gorgoni de Roma fou un soldat i màrtir cristià del segle IV que patí el seu martiri durant les persecucions de l'emperador Dioclecià. És recordat per la seva fe inqüestionable. Segons els relats, es negà juntament amb el seu company Sant Doroteu a renunciar-hi, patint tortures i l'execució per això.
Beata María de la Cap
La beata María de la Cap fou l'esposa de Sant Isidre Llaurador. Dona treballadora i devota visqué a la Castella dels segles XI i XII. Segons la tradició, després de la miraculosa resurrecció del seu fill Illán de la mort, es retirà a la vida contemplativa.
Altres sants: el santoral complet del dimarts 9 de setembre:
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Jacint de Sabina
- Beat Pere Bonhomme
- Beat Jaume Desideri Laval
- Beat Francesc Gárate Aranguren
- Beata María Eutímia
