Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo Whatsapp
Pintura religiosa d’un home amb aureola vestit amb una túnica fosca sostenint un crucifix i assenyalant amb la mà
L'Església Catòlica recorda el 9 de setembre sant Pere Claver | Camara El Español digital
SOCIETAT

Santoral d’avui, dimarts 9 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui

Dimarts, 9 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda un missioner defensor dels esclaus a l'Amèrica del segle XVII

per

Pilar G. Álvarez

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment un sacerdot jesuïta que destacà pel seu amor i compassió envers els esclaus.

Qui va ser Sant Pere Claver, el sant més important del dimarts, 9 de setembre?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Pere Claver que nasqué a Verdú, Lleida, l'any 1580. Encara no tenia 13 anys quan la seva mare va morir i, pocs dies després, també un dels seus germans. 

Rebé la tonsura eclesiàstica de mans del bisbe de Vic a la parròquia de la seva localitat. Estudià gramàtica a Barcelona i, quan finalitzà la retòrica, passà al Col·legi Jesuïta de Betlem per cursar filosofia. Llavors decidí ingressar a la Companyia de Jesús.

Pintura que mostra un grup de persones africanes encadenades a la vora del mar mentre homes europeus, incloent-hi un religiós, interactuen amb elles i vaixells de vela es veuen al fons.

Sant Pere Claver es va dedicar a la cura, evangelització i defensa dels esclaus africans que arribaven al port de Cartagena d'Índies al segle XVII | Camara El Pan de los Pobres

Després de fer els vots, ingressà al col·legi de Montesió a Palma per cursar filosofia. Allà es va fer amic del porter Alonso Rodríguez, germà llec que li inculcà la inquietud missionera característica de la Companyia de Jesús.

Anys després es traslladà a Barcelona per estudiar teologia. No pogué finalitzar els estudis, ja que rebé una carta del Provincial que li indicava que se li concedia el permís per traslladar-se a Amèrica.

Sant Pere Claver passà a la posteritat per lliurar-se a alleujar el patiment dels esclaus del port negrer de Cartagena d'Índies. Allà visqué gran part de la seva vida un missioner que es definia com a «esclau dels negres»

Pere és un nom d'home que prové del llatí i que significa 'pedra'. Actualment, a Espanya, uns 210.581 homes celebren el seu sant aquest dia gràcies a Sant Pere Claver.

Sant Gorgoni de Roma

Sant Gorgoni de Roma fou un soldat i màrtir cristià del segle IV que patí el seu martiri durant les persecucions de l'emperador Dioclecià. És recordat per la seva fe inqüestionable. Segons els relats, es negà juntament amb el seu company Sant Doroteu a renunciar-hi, patint tortures i l'execució per això. 

Il·lustració medieval que mostra un home amb una espasa aixecada davant d’un rei i dos joves

Sant Gorgonio de Roma | Camara Wikipedia

Beata María de la Cap

La beata María de la Cap fou l'esposa de Sant Isidre Llaurador. Dona treballadora i devota visqué a la Castella dels segles XI i XII. Segons la tradició, després de la miraculosa resurrecció del seu fill Illán de la mort, es retirà a la vida contemplativa.

Dona gran amb un halo al cap sostenint un rasclet sobre l’espatlla i vestida amb roba senzilla de treball

Beata María de la Cabeza | Camara Diócesis de Málaga

Altres sants: el santoral complet del dimarts 9 de setembre:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Jacint de Sabina
  • Beat Pere Bonhomme
  • Beat Jaume Desideri Laval
  • Beat Francesc Gárate Aranguren
  • Beata María Eutímia
➡️ Santoral Avui ➡️ Societat

Més notícies: