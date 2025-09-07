Logo e-noticies.cat
Diverses dones envolten un nadó embolcallat amb mantes mentre l'observen amb atenció i tendresa.
L'Església Catòlica recorda el 8 de setembre la Nativitat de la Verge María | Camara InfoCatólica
SOCIETAT

Santoral d’avui, dilluns 8 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 8 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica celebra una de les festes marianes més antigues

per

Pilar G. Álvarez

Aquest dilluns, 8 de setembre, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el naixement de la mare de Jesús. 

Què significa la Nativitat de la Verge María, la festivitat més important del dilluns, 8 de setembre?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia la Nativitat de la Verge María. Una festivitat les referències més remotes de la qual es troben als evangelis apòcrifs.

El Protoevangeli de Jaume, escrit al segle II, relata que Joaquim i Anna eren els pares de María. Anna era estèril i Joaquim, angoixat pel fet de no tenir descendència, va decidir retirar-se al desert, on va dejunar 40 dies. Mentrestant, la seva esposa resava cada dia a Déu lamentant-se de la seva infertilitat.

Diverses persones envolten un nadó en una escena d’estil clàssic amb colors càlids i figures angelicals al fons.

La festivitat de la Nativitat de la Verge María recorda el naixement de l'escollida per Déu per a ser la Mare del Salvador | Camara Archisevilla

Passats uns dies, un àngel es va presentar davant d'ella per anunciar-li que concebria i donaria a llum. A continuació, l'àngel va comunicar la notícia a Joaquim.

El fet del naixement de María es presenta com un miracle que mostra la missió d'aquesta com a Mare del Salvador. La seva existència està indissolublement unida a la de Crist, tots dos formen part d'un pla únic de predestinació i gràcia. Per tant, el naixement de María s'inclou en el nucli mateix de la Història de la Salvació.

Nativitat és un nom femení d'origen llatí que significa 'naixement'. Actualment, a Espanya, unes 28.002 dones celebren el seu sant aquest dia gràcies a la Nativitat de la Mare de Déu.

Sant Isaac d'Armènia

Sant Isaac d'Armènia va ser un bisbe que va viure entre els segles IV i V. Figura fonamental en la cristianització d'Armènia, va col·laborar en la creació de l'alfabet armeni. També en la traducció de la Bíblia al mateix idioma, cosa que va enfortir la fe i la cultura d'aquest país.

Un home amb vestimenta religiosa i barba sosté un llibre mentre mira cap a un altre llibre que flota a l’aire envoltat de llum.

Sant Isaac d'Armènia | Camara Vidas Santas

Beat Frederic Ozanam

El beat Frederic Ozanam va ser un laic francès del segle XIX que va exercir com a professor i periodista i va ser fundador de la Societat de Sant Vicenç de Paül. Va ser un pioner de la doctrina social catòlica, va defensar la justícia i la igualtat i es va dedicar a servir els pobres a través de la caritat i l'acció social.

Retrat d’un home amb barba i cabells foscos vestit amb jaqueta negra i fons de color verd difuminat

Beat Frederic Ozanam | Camara Diócesis de Málaga

Altres sants: el Santoral complet del dilluns 8 de setembre

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 8 de setembre, a més, recorda aquests sants i beats:

  • Beat Ladislau Bladzinski
  • Beat Marino Blanes Giner
  • Beat Pasqual Fortuño Almela
  • Mare de Déu de Núria
