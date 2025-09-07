Santoral d’avui, dilluns 8 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dilluns, 8 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica celebra una de les festes marianes més antigues
Aquest dilluns, 8 de setembre, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el naixement de la mare de Jesús.
Què significa la Nativitat de la Verge María, la festivitat més important del dilluns, 8 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia la Nativitat de la Verge María. Una festivitat les referències més remotes de la qual es troben als evangelis apòcrifs.
El Protoevangeli de Jaume, escrit al segle II, relata que Joaquim i Anna eren els pares de María. Anna era estèril i Joaquim, angoixat pel fet de no tenir descendència, va decidir retirar-se al desert, on va dejunar 40 dies. Mentrestant, la seva esposa resava cada dia a Déu lamentant-se de la seva infertilitat.
Passats uns dies, un àngel es va presentar davant d'ella per anunciar-li que concebria i donaria a llum. A continuació, l'àngel va comunicar la notícia a Joaquim.
El fet del naixement de María es presenta com un miracle que mostra la missió d'aquesta com a Mare del Salvador. La seva existència està indissolublement unida a la de Crist, tots dos formen part d'un pla únic de predestinació i gràcia. Per tant, el naixement de María s'inclou en el nucli mateix de la Història de la Salvació.
Nativitat és un nom femení d'origen llatí que significa 'naixement'. Actualment, a Espanya, unes 28.002 dones celebren el seu sant aquest dia gràcies a la Nativitat de la Mare de Déu.
Sant Isaac d'Armènia
Sant Isaac d'Armènia va ser un bisbe que va viure entre els segles IV i V. Figura fonamental en la cristianització d'Armènia, va col·laborar en la creació de l'alfabet armeni. També en la traducció de la Bíblia al mateix idioma, cosa que va enfortir la fe i la cultura d'aquest país.
Beat Frederic Ozanam
El beat Frederic Ozanam va ser un laic francès del segle XIX que va exercir com a professor i periodista i va ser fundador de la Societat de Sant Vicenç de Paül. Va ser un pioner de la doctrina social catòlica, va defensar la justícia i la igualtat i es va dedicar a servir els pobres a través de la caritat i l'acció social.
Altres sants: el Santoral complet del dilluns 8 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 8 de setembre, a més, recorda aquests sants i beats:
- Beat Ladislau Bladzinski
- Beat Marino Blanes Giner
- Beat Pasqual Fortuño Almela
- Mare de Déu de Núria
Més notícies: