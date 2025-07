Santoral d’avui, dimarts 29 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment la patrona d'amas de casa, hotelers, cuineres, cases d'hostes i bugaderes.

Qui va ser Santa Marta de Betània, la festivitat més important del dimarts, 29 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Santa Marta de Betània, qui, segons narra l'evangeli de Joan, era germana de María i Llàtzer. Juntament amb ells vivia a prop de la ciutat de Jerusalem, al llogaret de Betània.

Jesús, que vivia a Galilea, quan visitava Jerusalem, s'allotjava a la casa d'aquests tres deixebles a Betània. Marta sempre s'esforçava a servir-lo de la millor manera possible i, més tard, amb les seves oracions va suplicar la resurrecció del seu germà.

Va ser destacat el fet que va succeir un dia en què Jesús va arribar a Betània amb els seus 12 apòstols. Marta va preparar aliments, va arreglar habitacions i va oferir refrescos als viatgers assedegats.

Jesús va aprofitar llavors per donar sàvies instruccions als seus deixebles. Juntament amb ells, hi havia María, la germana de Marta, extasiada, molt pendent de les ensenyances.

De sobte, la santa es va aturar en les seves tasques i, acostant-se a Jesús, li va preguntar: "Senyor, què et sembla que la meva germana m'hagi deixat a mi sola amb tota la feina de la casa? Per què no li dius que m'ajudi una mica en aquesta tasca?"

Jesús va respondre: "Marta, Marta, t'afanes i et preocupes per moltes coses. Només una cosa és necessària. María ha escollit la millor part, la que no li serà presa"

Ella va entendre la lliçó i es va asseure a escoltar les divines instruccions del Salvador

Marta és un nom femení d'origen hebreu que significa 'senyora'. Aquest dia a Espanya unes 228.449 dones podrien celebrar el seu sant en honor a Santa Marta de Betània

San Olaf II de Noruega

Sant Olaf II de Noruega va ser un rei que va néixer a finals del segle X. Va promoure i establir el cristianisme com la religió oficial de Noruega, sovint enfrontant-se a líders pagans i a la resistència d'alguns grups.

Beat Urbà II

El beat Urbà II va ser un papa de l'Església Catòlica d'origen francès que va viure al segle XI. És recordat per convocar la Primera Croada per recuperar Terra Santa de mans musulmanes. Va defensar la reforma gregoriana i va ser un hàbil administrador de l'Església, establint la Cúria Romana en la seva forma actual.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 29 de juliol:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: