Santoral d’avui, dilluns 28 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 28 de juliol, el santoral de l'Església Catòlica recorda el primer pontífex que començà a substituir el grec utilitzat a la litúrgia pel llatí.

Qui va ser Sant Víctor I, el sant més important del dilluns, 28 de juliol?

El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Víctor I, que nasqué a l'Àfrica al segle II. Succeí el papa Sant Eleuteri cap a l'any 189.

Sant Víctor fou l'encarregat d'assentar les bases per a la celebració dels concilis; a més, fou capaç d'afrontar amb eficàcia grans dificultats.

Certs cristians d'Àsia que vivien a Roma insistien a celebrar la Pasqua segons la seva pròpia tradició, encara que no fos diumenge. Com que certs bisbes d'Àsia els donaven suport, Sant Víctor els amenaçà amb excomunicar-los.

Una altra dificultat a la qual s'enfrontà fou l'ensenyament de Teòdot, que sostenia que Jesucrist era tan sols un home dotat de poders sobrenaturals.

Sant Víctor escrigué als bisbes declarant l'exclusió d'aquests de la comunió a les esglésies asiàtiques. Aquest fet provocà un gran rebombori entre els bisbes. Ireneu de Lió intervingué i, després d'afirmar que ell personalment mantenia el diumenge per a la celebració de la Pasqua, pregà al papa Víctor que mantingués la posició dels seus predecessors.

Víctor és un nom masculí que prové del llatí i significa 'home vencedor'. A Espanya, uns 106.304 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Víctor I papa.

San Melchor García Sampedro

San Melchor García Sampedro fou un bisbe dominic i missioner espanyol, nascut a Quirós el 1821. Destinat a les missions de Tonkín, Vietnam, el 1849, hi desenvolupà una intensa tasca evangelitzadora. És recordat per la seva entrega a la fe, la seva vocació missionera i el seu martiri per defensar la seva fe.

Beata Alfonsa de la Immaculada Concepció Muttathupadathu

La beata Alfonsa de la Immaculada Concepció Muttathupadathu fou una religiosa i mestra d'escola d'origen indi que nasqué a principis del segle XX. Ingressà a la congregació de les Franciscanes Clarisas i es dedicà a l'ensenyament, però la seva salut es veié afectada per diverses malalties, incloent-hi la tuberculosi. És la primera dona de l'Índia a ser canonitzada per l'Església Catòlica.

Altres sants: el santoral complet del dilluns 28 de juliol

El santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 28 de juliol, a més, recorda aquests sants i beats: