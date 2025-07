Preu de la llum avui, dimecres 23 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 23 de juliol de 2025, és de 84,43 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d'una pujada de 2,55 euros. I tot perquè, en la jornada del 22 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 81,88 euros per MWh.

Les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) confirmen la tendència ascendent de les tarifes. En la franja més cara del dia, això sí, el preu del MWh es mantindrà per sota dels 114 euros. Ara bé, els preus no baixaran gaire ni tan sols en el tram més econòmic de la jornada.

Preu de la llum avui, dimecres 23 de juliol de 2025, hora a hora

De fet, podem dir que dimecres serà una jornada amb tarifes estables, tot i que força cares. En la franja més barata el preu del MWh no baixarà dels 44 euros. En definitiva, si no és molt necessari, el millor és reduir el nostre consum elèctric tot el que puguem, a l'espera de preus més assequibles.

Així, de 14:00 a 15:00 trobem el preu més barat de dimecres: 44,88 euros per MWh. Entre les 15:00 i les 16:00 el preu del MWh se situarà en els 46 euros. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MWh tindrà un cost total de 47 euros.

14:00 - 15:00: 44,88 €/MWh.

15:00 - 16:00: 46 €/MWh.

16:00 - 17:00: 47 €/MWh.

17:00 - 18:00: 51,76 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Durant la matinada, de 00:00 a 07:00 el preu del MWh oscil·larà entre els 100 i els 112 euros. Això sí, la tarifa més alta del dia la trobem de 07:00 a 08:00, quan el MWh passarà a costar 113,91 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00, el MWh tindrà un preu de 96,5 euros.

00:00 - 01:00: 112,91 €/MWh.

07:00 - 08:00: 113,91 €/MWh.

21:00 - 22:00: 112 €/MWh.

22:00 - 23:00: 109,96 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el MWh costarà 112 euros, tot i que no pujarà gaire més. Entre les 22:00 i les 23:00, per exemple, el MWh tindrà un cost total de 109,96 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 100,39 euros.