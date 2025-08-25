Santoral de hoy, martes 26 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este martes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial a una religiosa que decidió centrar su labor principal en el cuidado de los ancianos más necesitados.

¿Quién es Santa Teresa de Jesús Jornet, la festividad más importante del martes, 26 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a Santa Teresa de Jesús Jornet nacida en el año 1843, en Aitona, Lérida. Se formó como maestra e ingresó en el monasterio de las clarisas de Briviesca, Burgos. Se convirtió en carmelita terciaria y se dedicó a la enseñanza.

Más tarde, junto a un grupo de sacerdotes en Barbastro, se ocupó de atender a personas mayores abandonadas. Fue en ese momento cuando realizó un viaje a Valencia, a la casa madre de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Santa Teresa de Jesús Jornet demostró tener un alma grande. Fue capaz de afrontar dificultades y privaciones con gran fortaleza de ánimo y confianza en la divina providencia.

Antes de fallecer en Liria en el año 1897, dejó dicho y escrito que no quería canonizaciones dentro de la orden, si con el paso del tiempo hubiera religiosas canonizables. Señaló, además, que no deseaba que se gastara dinero y recursos en proponer la subida a los altares de nadie. Por este motivo, el proceso de beatificación de Santa Teresa de Jesús Jornet se alargó en el tiempo.

Teresa es un nombre femenino de origen latino que significada 'milagrosa'. En España unas 107.840 mujeres celebran este día su santo gracias a Santa Teresa de Jesús Jornet.

San Alejandro de Bérgamo

San Alejandro de Bérgamo fue un soldado romano del siglo IV que fue ejecutado durante las persecuciones a los cristianos, posiblemente bajo el emperador Diocleciano. La tradición relata que sobrevivió milagrosamente a varios intentos de ejecución y que realizó numerosos milagros como la conversión de varias personas al cristianismo antes de finalmente fallecer.

Beato Juan Pablo I

El beato Juan Pablo I, también conocido como 'el Papa de la sonrisa', tuvo un breve pontificado de 33 días. Durante este periodo destacó por su sencillez y humildad y por su enfoque en temas como la fe, la esperanza, la caridad y la humildad. También fue el primer pontífice en suprimir la coronación papal y en usar un nombre compuesto (Juan Pablo).

Otros Santos: el Santoral completo del martes 26 de agosto:

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: