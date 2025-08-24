Logo e-noticies.cat
Home amb armadura i corona daurada sostenint un ceptre en un entorn fosc
SOCIETAT

Santoral d’avui, dilluns 25 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 25 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda el patró de la Tercera Ordre Franciscana

Pilar G. Álvarez

Aquest dilluns, 25 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un sant que exercí com a notari militar o estenògraf d'arxius judicials. Va viure sota el mandat dels emperadors Maximiano i Dioclecià.

Qui va ser Sant Lluís IX de França, el sant més important del dilluns, 25 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Lluís IX de França, que va néixer a Arlès, França, al segle XIII. Es convertí en rei als 12 anys després de la mort del seu pare, Lluís VIII, sota la regència de la seva mare, Blanca de Castella.

Va assumir el govern el 1234 i treballà perquè la justícia i la pau brillessin al seu regne. Es caracteritzà per la seva vida d'oració, penitència i caritat envers els més pobres. Sant Lluís IX era famós per la seva humilitat i no tenia cap problema a rentar els peus dels pobres i fins i tot asseure'ls a la seva taula.

Un grup de cavallers medievals es presenta davant d’un rei assegut al seu tron dins d’un gran saló amb vitralls.

San Lluís IX era conegut per la seva devoció a la religió catòlica | Camara Parroquia Santa Águeda

Va ser l'últim monarca europeu que liderà una croada, la Setena i la Vuitena, ambdues amb resultats desfavorables. Fundà diversos hospitals, monestirs i la Sainte-Chapelle a París per allotjar relíquies sagrades. Sant Lluís IX és recordat per les seves reformes legals i pel seu esforç en la promoció de la justícia i la pau al seu regne.

Lluís és un nom d'origen germànic que significa "il·lustre en el combat". A Espanya, aquest dia uns 22.462 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Lluís IX.

Sant Josep de Calassanç

Sant Josep de Calassanç va ser un religiós d'origen aragonès que va néixer a finals del segle XVI. Conegut per fundar les Escoles Pies i per ser un pioner en l'educació popular i gratuïta, és considerat fundador de l'escola pública gratuïta moderna a Europa.

Retrat d’un home gran amb barba i cabells canosos mirant al front amb expressió seriosa

Sant Josep de Calassanç | Camara Archidiócesis de Sevilla

Santa Patrícia de Constantinoble

Santa Patrícia de Constantinoble va ser una religiosa bizantina, descendent de l'emperador Constantí, que va viure al segle VII. Va renunciar a la seva herència per viure una vida religiosa i dedicar-se als pobres. Va ser coneguda per la seva pietat i per la seva peregrinació a Terra Santa, que va acabar en un naufragi a Nàpols, on va morir.

Imatge en tons sèpia d’una dona amb corona i halo vestida amb hàbit religiós sostenint un ram de lliris blancs

Santa Patrícia de Constantinoble | Camara El Mundo

Altres sants: el Santoral complet del dilluns 25 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 25 d'agost, a més, recorda aquests sants i beats:

  • Sant Gregori d'Utrecht
  • Sant Menes de Constantinoble
  • Sant Sever d'Agde
  • Sant Tomàs Cantelupe
  • Beat Lluís Urbà Lanaspa
  • Sant Aredi
