Santoral de hoy, martes 2 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este martes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial a un hombre que se dedicó durante casi dos décadas a sembrar la fe.

¿Quién fue San Antolín de Amiens, el Santo más importante del martes, 2 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Antolín de Amiens que nació en Francia en el siglo V. Tallador de profesión, la tradición cuenta que no tuvo reparos en reprochar a los idólatras de su ciudad que adoraran imágenes de piedra.

Después de aquel acto, se alejó de todo refugiándose en la celda de un ermitaño con el que vivió durante dos años. Después decidió regresar a la ciudad.

Nuevamente se dio cuenta de que los habitantes aún rendían culto a los falsos dioses. Por este motivo adoptó una actitud todavía más enérgica, entró a los templos y arrojó por tierra a los ídolos.

Después, huyó de nuevo y se refugió en Apamea. Allí, el obispo le pidió que construyera una iglesia, a lo que San Antolín accedió. Recién comenzada la obra los paganos se enfurecieron hasta tal extremo que, tras organizar un tumulto para acabar con la construcción, asesinaron a San Antolín, mientras este no intentó defenderse.

Antolín es un nombre masculino de origen latino cuyo significado es 'Aquel que pertenece a la familia de Antonio'. En España a lo largo de este día unos 1.862 hombres podrían celebrar su santo en honor a San Antolín.

Santa Teodora de Alejandría

Santa Teodora de Alejandría fue una mujer que vivió en el siglo V que pecó de adulterio y después se arrepintió profundamente. Se disfrazó de hombre para ingresar como monje en un monasterio egipcio donde vivió en penitencia y ascetismo. Fue falsamente acusada de ser el padre de un niño y aceptó la culpa y abandonó el monasterio para criar al pequeño.

Beato Bartolomé Gutiérrez

El beato Bartolomé Gutiérrez nació en Ciudad de México en agosto de 1580. Tras ser ordenado sacerdote, ejerció un ministerio ejemplar entre sus fieles. Estimuló a todos por su fervor, sostuvo a los débiles en la fe, y predicó y administró los sacramentos a escondidas.

Otros Santos: el Santoral completo del martes 2 de septiembre:

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: