Santoral de hoy, martes 19 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este martes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial al iniciador del culto litúrgico de los Corazones de Jesús y de María.

¿Quién fue San Juan Eudes, el Santo más importante del martes, 19 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Juan Eudes que nació en Francia en 1601. Tras finalizar sus estudios de secundaria y teológicos entró en la Congregación del Oratorio de Francia.

Ordenado sacerdote, regresa a su Normandía natal. En aquella época, en conformidad con el Concilio de Trento, la Iglesia comienza a crear seminarios.

Tiempo más tarde fundó en Caen la Orden de Nuestra Señora de la Caridad, destinada a acoger prostitutas en albergues expandidos por todo el mundo.

Creó además una sociedad de sacerdotes consagrados a la formación de seminaristas y de predicaciones populares. Se trataba de la Congregación de Jesús y María llamados familiarmente Padres Eudistas.

El santo, iniciador del culto litúrgico de los Corazones de Jesús y de María, es también uno de los grandes maestros de la escuela francesa de espiritualidad del siglo XVII. A él se le debe un conjunto de obras de las cuales, varias continúan siendo editadas.

En el siglo XVIII los Eudistas combatieron el jansenismo. Su orden fue cancelada en tiempos de la Revolución Francesa, pero reconstituida en 1826. Si bien su casa madre está en Roma, los Eudistas están presentes en Europa, América, África y Asia.

Juan es un nombre masculino de origen hebreo que significa 'el fiel a Dios'. Este día unos 311.534 hombres podrían conmemorar su santo gracias a San Juan Eudes aunque tradicionalmente se celebra el 24 de junio.

San Bartolomé de Simero

San Bartolomé de Simero fue un abad del siglo XII nacido en Calabria, Italia. Fundador de un monasterio para la comunidad griega organizó también la vida monástica de los monjes orientales en Italia. Desarrolló su faceta como escritor ascético y buscó privilegios para su comunidad, llegando a viajar a Roma y a Constantinopla.

San Ezequiel Moreno Díaz

San Ezequiel Moreno Díaz fue un obispo y misionero español de la Orden de Agustinos Recoletos que vivió en el siglo XIX. Realizó una importante labor misionera en Filipinas y Colombia donde restauró la presencia de la orden y ejerció como obispo de Pasto. Es venerado como patrono de los enfermos de cáncer, enfermedad que sufrió en primera persona.

Otros Santos: el Santoral completo del martes 19 de agosto:

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: