Preu de la llum avui, dijous 4 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix el preu de la llum al llarg d’aquest dijous, 4 de setembre de 2025, i estalvia en les teves factures
El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 4 de setembre de 2025, és de 55,65 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'una lleugera pujada de 0,55 euros. Recordem que, en la jornada del 3 de setembre, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 55,10 euros per MWh.
Aquesta pujada es veu reflectida en certa manera en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia el preu del MWh superarà els 112 euros. Tanmateix, en el tram més econòmic tornarem a parlar de tarifes properes a 0, que són indicador de preus excel·lents.
Preu de la llum avui, dijous 4 de setembre de 2025, hora a hora
Com ja és costum, la tarda tornarà a ser la franja més econòmica de tot el dijous. Serà llavors quan els preus baixaran amb més força, fins a assolir el mínim del dia. Per tant, els consumidors podran centrar en aquest tram el seu consum per estalviar una bona quantitat de diners en les seves factures.
Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de 3,2 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 el MWh passarà a tenir un cost d'1,72 euros. Finalment, el preu més barat del dia el trobem de 15:00 a 16:00, quan el MWh tindrà un cost d'1,55 euros.
- 12:00 - 13:00: 3,2 €/MWh
- 13:00 - 14:00: 1,72 €/MWh
- 14:00 - 15:00: 1,66 €/MWh
- 15:00 - 16:00: 1,55 €/MWh
I quan serà més cara la llum el dijous?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 70 i els 92 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 103,55 euros, tot i que en la següent franja baixarà. Entre les 08:00 i les 09:00 el MWh costarà 93,53 euros, mantenint-se la tendència a la baixa en les franges posteriors.
- 00:00 - 01:00: 91,24 €/MWh
- 20:00 - 21:00: 102,5 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 112,99 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 100,45 €/MWh
A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un preu total de 102,5 euros. De 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt del dia: 112,99 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00, el MWh passarà a tenir un preu total de 100,45 euros.
Més notícies: