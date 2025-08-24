Santoral de hoy, lunes 25 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este lunes, 25 de agosto, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un Santo que ejerció como notario militar o taquígrafo de archivos judiciales. Vivió bajo el mandato de los emperadores Maximiano y Diocleciano.

¿Quién fue San Luis IX de Francia, el Santo más importante del lunes, 25 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este día a San Luis IX de Francia que nació en Arlés, Francia, en el siglo III. Se convirtió en rey a los 12 años tras la muerte de su padre, Luis VIII, bajo la regencia de su madre, Blanca de Castilla.

Asumió el gobierno en 1234 y trabajó porque la justicia y la paz brillaran en su reino. Se caracterizó por su vida de oración, penitencia y caridad hacia los más pobres. San Luis IX era famoso por su humildad y no tenía reparos en lavar los pies de los pobres e incluso sentándolos a su mesa.

Fue el último monarca europeo que lideró una cruzada, la Séptima y la Octava, ambas con resultados desfavorables. Fundó varios hospitales, monasterios y la Sainte-Chapelle en París para albergar reliquias sagradas. San Luis IX es recordado por sus reformas legales y por su esfuerzo en la promoción de la justicia y la paz en su reino.

Luis es un nombre de origen germánico que significa "ilustre en el combate". En España este día unos 22.462 hombres podrían celebrar su santo en honor a San Luis IX.

San José de Calasanz

San José de Calasanz fue un religioso de origen aragonés que nació a finales del siglo XVI. Conocido por fundar las Escuelas Pías y por ser un pionero en la educación popular y gratuita, es considerado fundador de la escuela pública gratuita moderna en Europa.

Santa Patricia de Constantinopla

Santa Patricia de Constantinopla fue una religiosa bizantina, descendiente del emperador Constantino, que vivió en el siglo VII. Renunció a su herencia para vivir una vida religiosa y dedicarse a los pobres. Fue conocida por su piedad y por su peregrinación a Tierra Santa, que terminó en un naufragio en Nápoles, donde falleció.

Otros santos: el Santoral completo del lunes 25 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica, este lunes 25 de agosto, además, recuerda a estos santos y beatos: