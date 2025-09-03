Santoral de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda al patrón de los legisladores y la no violencia.

¿Quién fue San Moisés, el Santo más importante de este jueves 4 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Moisés que fue elegido por Dios para salvar a su pueblo.

Criado por la hija de un faraón, el santo fue encontrado en una cesta en el río Nilo y adoptado por ella. Esto le permitió recibir la educación de los egipcios para convertirse después en el libertador del pueblo hebreo.

Amigo de Dios, padre del pueblo, legislador, juez, guerrero, libertador... Moisés es, junto con Abraham, un personaje central del Antiguo Testamento. Es el mediador de la Alianza renovada en el Sinaí, y también el organizador de la teocracia hebrea.

Su popularidad en la historia de Israel llegó hasta el extremo de que muchas veces el Mesías es concebido como una reencarnación del gran "Profeta" del Antiguo Testamento. La figura de Moisés quedó en la memoria de todas las generaciones como el amigo de Dios por excelencia.

Su recuerdo se mantuvo en el pueblo de Israel. Su obra, la "Ley", supuso la base de la vida religiosa y política del pueblo elegido hasta los tiempos del Mesías.

Moisés es un nombre masculino de origen hebreo que significa 'el que es salvado de las aguas'. Este día en España, unos 22.821 hombres celebran su santo gracias a San Moisés profeta.

Santa Rosalía de Palermo

Santa Rosalía de Palermo fue una religiosa nacida en Palermo, Italia, en el siglo XII. Tras rechazar un matrimonio arreglado, se retiró a una vida de soledad y ascetismo en una cueva del Monte Pellegrino, cerca de Palermo durante más de una década. Su culto se difundió y se atribuyeron numerosos milagros especialmente la erradicación de una epidemia de peste, que según la tradición cesó en 1624 tras la procesión de sus restos encontrados.

San Marino

San Marino fue, según la tradición, un cantero y diácono dálmata que vivió a finales del siglo III. Emigró a Rimini y se refugió en el Monte Titano huyendo de la persecución anticristiana. Allí fundó una comunidad y vivió como ermitaño.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 4 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: