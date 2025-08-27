Santoral de hoy, jueves 28 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un religioso que destacó por su profunda inteligencia así como por su obra filosófica y teológica que enfatiza la razón y la fe.

¿Quién fue San Agustín de Hipona, el Santo más importante de este jueves 28 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Agustín de Hipona. Nació en el año 354 en la antigua ciudad norteafricana de Tagaste, entonces provincia del Imperio Romano.

Hijo de Santa Mónica, una mujer ejemplo de piedad y bondad siempre preocupada por el bienestar de su familia, incluso en las circunstancias más adversas.

San Agustín empezó como catecúmeno en Milán, donde se convirtió al cristianismo. Admirado por las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, este le mostró las epístolas de Pablo de Tarso. Unos escritos que fueron claves en su decisión de convertirse al cristianismo, dejando atrás el maniqueísmo.

La noticia llenó de alegría a su madre, quien le buscó un matrimonio acorde con su estatus social. San Agustín de Hipona, sin embargo, decidió llevar la vida de un asceta.

El Santo falleció en Hipona en el año 430 mientras la ciudad era asediada por los vándalos.

San Agustín es considerado el Doctor de la Gracia, y es, además, el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología. Sus obras más destacadas son Confesiones y La ciudad de Dios.

Agustín es un nombre masculino de origen latino que significa 'el venerado'. En España unos 58.714 hombres celebran este día su santo gracias a San Agustín de Hipona.

San Alejandro de Constantinopla

San Alejandro de Constantinopla fue un obispo nacido en Medio Oriente que vivió en la segunda mitad del siglo IV. Es recordado principalmente por su oposición a la herejía arriana y sus controversias con Arrio y sus seguidores en la Iglesia de Constantinopla. Fue una figura clave en la defensa de la ortodoxia cristiana en el período post-niceno, especialmente tras la fundación de Constantinopla.

Beato Fray Junípero Serra

El beato Fray Junípero Serra fue un misionero franciscano originario de Mallorca, que vivió en el siglo XVIII. Fundó una red de misiones en la Alta California que favoreció la colonización española de la región. Se convirtió en una figura central para el establecimiento de varias ciudades y el sistema de misiones californianas.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 28 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: