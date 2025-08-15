Preu de la llum avui, dissabte 16 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Consulta totes les tarifes de la llum d’aquest dissabte, 16 d’agost de 2025, i aprofita els trams més econòmics
El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 16 d'agost de 2025, és de 70,10 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de divendres, parlem d'una lleu pujada, de 0,83 euros. Recordem que, en la jornada del 15 d'agost, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 69,27 euros per MWh.
Aquesta notícia també es reflecteix clarament en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). És cert que, en la franja més cara de dissabte, el preu del MWh superarà amb escreix els 144 euros. Tanmateix, en el tram més econòmic del dia, el MWh passarà a tenir un cost de 0,65 euros, una xifra molt considerable.
Preu de la llum avui, dissabte 16 d'agost de 2025, hora a hora
Durant la matinada i la nit l'electricitat es pagarà força cara, però durant el dia la cosa serà diferent. Al llarg del migdia, els preus de la llum es mantindran en nivells molt assequibles, quelcom que els consumidors celebraran.
Així, d'11:00 a 12:00 el MWh costarà tan sols 3,8 euros, encara que continuarà baixant. Entre les 12:00 i les 14:00 trobarem el preu més barat de tot el dissabte: 0,65 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 16:00, el MWh passarà a tenir un cost d'1,1 euros.
- 11:00 - 12:00: 3,8 €/MWh.
- 12:00 - 14:00: 0,65 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 0,66 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 1,1 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dissabte?
També cal tenir en compte els preus més alts i vigilar el teu consum durant la matinada, sobretot si tens aire condicionat. Entre les 00:00 i les 09:00 el MWh tindrà un preu que oscil·larà entre els 103 i els 119 euros. De 09:00 a 10:00, en canvi, el MWh passarà a tenir un preu de 60,93 euros.
- 00:00 - 01:00: 118,82 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 144 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 137 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 117,65 €/MWh.
A la nit, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de tota la jornada: 144 euros per MWh. Entre les 22:00 i les 23:00 el preu baixarà una mica, fins a situar-se en els 137 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00, el cost total del MWh serà de 117,63 euros.
Més notícies: