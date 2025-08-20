Santoral de hoy, jueves 21 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un pontífice recordado por su defensa de la doctrina católica contra el modernismo, su énfasis en la Eucaristía, y su reforma del catecismo.

¿Quién fue San Pío X, el Santo más importante de este jueves 21 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Pío X que nació en Italia en el año 1835. Era el segundo hijo de los diez que tuvo el matrimonio formado por Giovanni Battista Sarto y Margarita Sansoni.

De niño acudió a la escuela elemental de Riese, pero gracias a la ayuda del párroco pasó a la escuela superior de Castelfranco. Más tarde, gracias a una beca que le fue concedida, pudo asistir al seminario de Padua.

Pío X fue ordenado sacerdote con 23 años por dispensa especial. Desde entonces se entregó por completo al ministerio pastoral. Años después ascendió a canónigo en Treviso y más tarde consagrado obispo de Mantua.

Resultó elegido Sumo Pontífice tras el fallecimiento de León XIII en 1903. Adoptó una forma de gobierno dirigida a instaurar todas las cosas en Cristo con sencillez de ánimo, pobreza y fortaleza. Promovió entre los fieles la vida cristiana por la participación en la Eucaristía, la dignidad de la sagrada liturgia y la integridad de la doctrina.

Desconfiaba de las tendencias progresistas, por lo que se apartó de manera consciente de la línea más aperturista seguida por su predecesor.

Falleció en Roma en agosto de 1914 a causa de un infarto y fue el primer papa canonizado en el siglo XX.

Pío es un nombre masculino de raíz latina que significa 'piadoso, devoto'. En España, unos 683 hombres podrían celebrar su santo este día en honor a San Pío X.

Santa Ciriaca de Roma

Santa Ciriaca de Roma fue una rica viuda romana que vivió en el siglo III. Es recordada por su enorme generosidad hacia los cristianos perseguidos, especialmente por haber dado refugio y alimento a San Lorenzo en su casa, donde también distribuía limosnas a los pobres.

Beata Victoria Rasoamanarivo

La beata Victoria Rasoamanarivo fue una destacada figura en Madagascar durante el siglo XIX. Después de enviudar de un matrimonio difícil, decidió dedicar su vida a proteger a los cristianos y la Iglesia en un periodo de persecución.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 21 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: