Santoral de hoy, jueves 14 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un predicador, confesor, teólogo, editor y escritor de origen polaco.

¿Quién fue San Maximiliano María Kolbe, el Santo más importante de este jueves 14 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Maximiliano María Kolbe que nació con el nombre de Raimundo en Polonia en el año 1894. Ingresó en la Orden Franciscana Conventual en 1910 después de tener una visión de la Virgen María, tomando el nombre de Maximiliano.

Estudió filosofía y teología en Roma, donde se graduó y fue ordenado sacerdote en el año 1918. Fundó la Milicia de la Inmaculada, una organización dedicada a la Virgen María además de la revista Caballero de la Inmaculada. Viajó a Japón como misionero en 1930 y fundó una nueva Ciudad de la Inmaculada y una revista en japonés.

A su regreso a Polonia fue arrestado y enviado a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se ofreció a morir en lugar de otro prisionero, Francisco Gajowniczek, un padre de familia. Fue asesinado por inyección letal en 1941 y canonizado como "mártir de la caridad" en 1982.

Su acto de sacrificio es un ejemplo de amor y entrega, y su obra apostólica continúa inspirando a muchos.

Maximiliano es un nombre de origen latino que significa "el más grande" o "el más excelente". Este día unos 4.126 hombres y 326 mujeres podrían celebrar su santo en honor a San Maximiliano de Kolbe.

San Arnulfo de Soissons

San Arnulfo de Soissons fue un monje benedictino, sacerdote y obispo de Soissons nacido en Flandes en el siglo XI. Antes de entrar en la vida religiosa fue soldado y después se hizo monje benedictino y posteriormente sacerdote. Fundó la abadía de Sant Peter de Oudenburg, donde promovió la elaboración y el consumo de cerveza, convirtiéndose en el patrón de los cerveceros.

Beata Isabel Renzi

La beata Isabel Renzi fue una religiosa italiana que vivió en el siglo XIX. De profunda vocación religiosa dedicó su vida a la educación de las niñas pobres. Es además la fundadora de las Pías Maestras de la Virgen Dolorosa, hecho que la convierte en un ejemplo de servicio y amor a Dios.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 14 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: