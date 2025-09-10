Santoral de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un religioso célebre por su fe inquebrantable, su altruismo y su compasión hacia los demás.

¿Quién fue San Juan Gabriel Perboyre, el Santo más importante de este jueves 11 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Juan Gabriel Perboyre que nació en Le Puech, Francia, en 1802. Creció en un hogar devoto, donde la fe ocupaba una parte muy importante de la vida familiar.

Desde joven mostró una profunda vocación religiosa. Sentía el deseo de ser misionero y sufrir el martirio. Se inspiró en su tío, quien también había intentado la misión en China.

Ingresó en la Congregación de la Misión, conocida como lazaristas. Emitió sus votos en 1820 y, tras su ordenación sacerdotal cinco años después, impartió teología en Saint-Fleury.

Viajó a China donde, tras un tiempo de estudio del idioma y costumbres locales, fue destinado a la misión de Honán. Allí se dedicó a cuidar a niños abandonados y a dar a conocer el Evangelio, viviendo en la pobreza y la precariedad.

La misión en China estuvo marcada por la persecución y la condena a muerte para los predicadores cristianos que practicaban esa "secta impía", como se llamaba al cristianismo.

Fue arrestado, torturado y colgado en una cruz por predicar la palabra de Dios. Su fe y su entrega a Cristo le valieron el sobrenombre de "Otro Cristo" y su cuerpo reposa en San Lázaro, París.

Juan Gabriel es un nombre masculino que procede del hebreo. Juan significa "Yahveh es misericordioso" y Gabriel "Dios es mi fuerza". En España este día unos 4.195 hombres podrían celebrar su santo en honor a San Juan Gabriel Perboyre.

Santos Proto y Jacinto

Los Santos Proto y Jacinto fueron dos esclavos eunucos cristianos del siglo III que sufrieron el martirio. Eran servidores de una noble romana llamada Eugenia, a quien ayudaron a convertirse al cristianismo. Sus tumbas son veneradas desde muy antiguo, y su culto está comprobado por inscripciones y hallazgos arqueológicos.

Beato Buenaventura de Barcelona

El beato Buenaventura de Barcelona fue un obispo y teólogo franciscano del siglo XIII nacido en Tarragona. Religioso de la Orden de los Hermanos Menores era amante de la observancia regular. Instituyó conventos para retiros espirituales en muchos lugares del territorio romano, mostrando siempre máxima austeridad de vida y caridad con los pobres.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 11 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: