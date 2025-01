Què significa tenir la taula de treball desordenada, segons la psicologia

La teva taula de treball és un desastre i no pots evitar-ho? No estàs sol. La idea que el desordre afecta la nostra productivitat o concentració és comuna, però la realitat és més complexa del que sembla. Segons la psicologia, el caos a la teva taula de treball podria tenir diverses explicacions, i algunes d'elles fins i tot són força positives.

La veritat és que existeixen beneficis i riscos pel fet de tenir una taula desordenada. I és que encara que de vegades el caos pot impulsar la creativitat, també pot ser un indicador que alguna cosa no està funcionant bé.

Què diu la psicologia sobre el desordre?

Encara que ens costi creure-ho, tenir un escriptori desordenat no sempre és sinònim de manca d'organització. David Kirch, un científic de la Universitat de Califòrnia San Diego, va realitzar una investigació amb la qual va concloure que les persones amb escriptoris caòtics poden ser més productives.

Per què? Perquè el desordre reflecteix un procés de treball en constant evolució. Segons Kirch, un espai desordenat està ple de pistes i elements que ajuden a ordenar les idees, encara que en aparença tot sembli estar en caos.

Aquest tipus d'ambient pot ser particularment útil si es prefereix treballar de manera menys estructurada. El desordre pot proporcionar un espai més lliure per explorar idees sense restriccions. Per tant, si la teva taula sembla un caos, pot ser que estiguis enmig d'un procés creatiu on cada cosa té el seu lloc, encara que aparentment no ho sembli.

Quina relació existeix entre el desordre i la creativitat?

D'altra banda, segons la psicòloga Kathleen Vohs, el desordre també pot estar directament relacionat amb una major creativitat. En un estudi publicat per la American Psychological Association, es va trobar que les persones que treballaven en entorns desordenats generaven idees més innovadores que aquelles que ho feien en ambients polits.

El desordre sembla fomentar el pensament no convencional, quelcom crucial per a la creativitat. Així que si ets dels que necessita una mica de caos per pensar fora del comú, és possible que la teva taula desordenada sigui un reflex d'aquesta necessitat.

No obstant això, tenir un espai de treball desordenat també pot tenir el seu costat negatiu. Si el desordre es converteix en una constant, podria ser un senyal que alguna cosa no està bé, com un excés d'estrès o ansietat. En aquest cas, és important posar atenció a com et sents i considerar si el desordre està afectant el teu benestar mental.

La connexió entre el desordre físic i l'estrès mental és més forta del que imaginem. Un ambient desordenat ens bombardeja constantment amb estímuls visuals, la qual cosa pot generar una sensació de sobrecàrrega i dificultar la concentració.