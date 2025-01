Vodafone té el regal de Reis que tothom desitja: a Movistar no saben on ficar-se

Vodafone compta amb una promoció que està donant molt que parlar. A més, es perfila com el regal de Reis perfecte per als usuaris de telefonia. Aquesta oferta arriba just en el moment en què molts busquen un pla que ho tingui tot: fibra, línies mòbils, televisió i accés a plataformes de streaming.

La companyia britànica ha aconseguit oferir una promoció que cobreix totes aquestes necessitats. I ho fa a un preu més que competitiu, cosa que posa en una situació complicada el seu principal competidor, Movistar.

L'oferta perfecta de Vodafone

Vodafone ha presentat una tarifa irresistible. Inclou fibra de 600 Mbps, un router WiFi 6 i dues línies mòbils il·limitades amb 100 GB de dades a màxima velocitat. A més d'accés a Vodafone TV amb més de 80 canals.

A més, els usuaris podran gaudir de subscripcions a plataformes de streaming com Netflix, Disney+, Prime Video i Max. Tot això, per només 47 euros al mes durant els primers tres mesos, després dels quals el preu puja a 68 euros al mes.

Aquesta tarifa és un veritable 'tot inclòs' per a aquells que busquen una connexió ràpida, dades il·limitades i entreteniment de qualitat. La fibra de 600 Mbps assegura una navegació i connexió sense interrupcions, ideal per a aquells que realitzen teletreball o gaudeixen de sèries en streaming. A això se suma la velocitat 5G per als primers 100 GB dels dos números mòbils.

Un cop per a Movistar

L'operador britànic demostra que es pot oferir una proposta de qualitat a un preu accessible. Amb un cost mensual tan competitiu, la promoció de Vodafone no només és interessant per als nous clients. També posa la companyia en una excel·lent posició per atreure aquells que actualment estan amb altres operadors, especialment amb Movistar.

A més, Vodafone ha inclòs un servei d'instal·lació ràpida i sense costos addicionals, cosa que fa encara més atractiva l'oferta. Els clients que contractin la promoció rebran la seva fibra i router WiFi 6 en un termini de 24 a 48 hores. Tot això, sense necessitat de pagar per la instal·lació, cosa que marca una diferència clara davant d'altres operadors.

Un altre dels punts forts d'aquesta promoció és l'accés a Vodafone TV. Té més de 80 canals de sèries, cinema i entreteniment per a tota la família. A més, s'afegeixen les subscripcions a Max, Disney+, Prime Video i Netflix.

La millor opció per començar l'any

Amb aquesta oferta, Vodafone ha aconseguit reunir tot el necessari per ser l'opció més atractiva per a molts usuaris. Si bé Movistar continua sent una companyia de referència, no pot competir amb l'agressiva política de preus i l'amplitud de serveis de Vodafone.

Aquesta promoció resulta molt complicada de superar. I posa la companyia en una posició privilegiada per atreure nous clients.