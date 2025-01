Els 4 números amb els quals no 'rascaràs' res a la Loteria del Nen: no és broma

La Loteria del Nen és una tradició molt esperada a Espanya, celebrant-se cada 6 de gener. Molts jugadors busquen estratègies i eviten certs números que consideren de mala sort, amb l'esperança d'augmentar les seves possibilitats de guanyar.

4 números a evitar a la Loteria del Nen, segons la superstició

Encara que tots els números tenen la mateixa probabilitat de ser premiats, algunes terminacions són vistes com a "gafes" pels jugadors. Aquí, es presenten quatre terminacions que, segons la superstició popular, podries voler evitar a l'hora de triar els teus dècims.

Terminació en 8: Aquesta xifra ha estat la menys afortunada en la història de la Loteria del Nen, havent sortit premiada només en 8 ocasions.

Terminació en 1: Encara que ha aparegut en 9 ocasions, continua sent una de les menys freqüents en els primers premis.

Terminació en 6: Amb 10 aparicions, aquesta xifra no és de les més populars entre els jugadors supersticiosos.

Terminació en 2: Ha estat premiada en 11 ocasions, situant-se a la part baixa de la llista de terminacions guanyadores.

Per què es consideren gafes? Has de saber això

La percepció de mala sort associada a aquestes terminacions prové de la seva menor freqüència històrica en els premis principals. Els jugadors analitzen els resultats d'anys anteriors i desenvolupen supersticions basades en aquestes estadístiques. No obstant això, és important recordar que cada sorteig és independent i que tots els números tenen la mateixa probabilitat de ser seleccionats.

Opinions dels jugadors sobre aquesta superstició

Les opinions varien entre els jugadors. Alguns eviten aquestes terminacions per considerar-les de mala sort, mentre que altres creuen que, en ser menys populars, podrien tenir més possibilitats de ser premiades en futurs sortejos.

A més, hi ha qui tria números basant-se en dates personals o simplement per intuïció, sense prestar atenció a les estadístiques. Encara que la superstició i les preferències personals juguen un paper important en l'elecció dels dècims, és fonamental recordar que la Loteria del Nen és un joc d'atzar.

No hi ha garanties d'èxit, independentment de la terminació que triïs. El més important és participar amb il·lusió i gaudir de la tradició, sense deixar-se portar per creences que no tenen fonament estadístic.