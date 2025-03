Preu de la llum avui, divendres 7 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 7 de març de 2025, és de 49,07 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del dijous, parlem d'una baixada important, de 28,99 euros. Recordem que, en la jornada del 6 de març, el preu mitjà de la llum se situava en els 78,06 euros per MWh.

Sens dubte una gran notícia per als consumidors, que tindran a la seva disposició hores amb tarifes força baixes. De fet, així ho reflecteixen les dades diàries de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el MWh tindrà un preu molt inferior als 100 euros, una cosa inusual des de fa mesos.

Preu de la llum avui, divendres 7 de març de 2025, hora a hora

A més de ser un dia amb preus força econòmics, cal esmentar que aquest divendres trobarem una franja especialment barata. Aquesta franja la tindrem a la tarda, quan els preus baixaran amb força. En definitiva, es tracta d'un dia força barat per planxar o posar-se a aspirar la casa.

Així, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà 20,47 euros, encara que baixarà molt més en la següent franja. De 13:00 a 14:00 trobem el preu més barat del divendres, perquè el MWh costarà 7,82 euros. Per últim, de 15:00 a 16:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 14,68 euros.

12:00 - 13:00: 20,47 €/MWh.

13:00 - 14:00: 7,82 €/MWh.

15:00 - 16:00: 14,68 €/MWh.

16:00 - 17:00: 22,34 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Quant a les tarifes més cares del dia, de 00:00 a 01:00 tindrem el preu més alt del divendres: 77,33 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 77,1 euros, encara que en la següent franja pujarà una mica més. De 08:00 a 09:00 el preu de la llum se situarà en els 77,14 euros per MWh.

00:00 - 01:00: 77,33 €/MWh.

01:00 - 02:00: 69,99 €/MWh.

07:00 - 08:00: 77,1 €/MWh.

08:00 - 09:00: 77,14 €/MWh.

En la segona meitat del dia el cert és que els preus es mantindran en nivells força moderats. De 20:00 a 21:00, per exemple, el preu del MWh serà de 52,2 euros. En les següents dues franges, de 21:00 a 23:00 el cost quedarà fixat en els 50 euros per MWh.