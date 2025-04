Preu de la llum avui, divendres 4 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 4 d'abril de 2025, és d'11,24 euros per megawatt hora (OMIE). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una baixada destacable, de 10,86 euros. I tot perquè, en la jornada del 3 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situava en els 22,10 euros per MW/h.

Una excel·lent notícia per als consumidors, que porten ja diversos dies amb preus inusualment baixos. Sens dubte, les bones condicions meteorològiques estan ajudant a reduir els preus en moltes franges. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), ni tan sols en la franja més cara la llum no superarà els 52 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, divendres 4 d'abril de 2025, hora a hora

El que més crida l'atenció d'aquest divendres és que els preus es mantindran en valors molt similars en gairebé totes les franges. Només al matí i a la nit pujaran una mica, encara que res a veure amb altres dies. A més, tornarem a tenir preus negatius, la qual cosa és un bon indicador dels preus econòmics de l'electricitat.

Així, de 12:00 a 13:00 i de 16:00 a 17:00 el preu del MW/h serà de 0 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 i entre les 15:00 i les 16:00 la tarifa serà de -0,01 euros per MW/h. Però el preu més barat del divendres el trobarem de 14:00 a 15:00: -0,02 euros per MW/h.

12:00 - 13:00: 0 €/MWh.

13:00 - 14:00: -0,01 €/MWh.

14:00 - 15:00: -0,02 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Quant a les tarifes més cares, de 07:00 a 08:00 el preu del MW/h se situarà en els 35 euros. De 08:00 a 09:00 el preu passarà a ser de 35,01 euros per MW/h. Finalment, de 09:00 a 10:00 el cost del MW/h serà de 18,83 euros, i a partir d'aquí baixarà bastant.

08:00 - 09:00: 35,01 €/MWh.

20:00 - 21:00: 35,01 €/MWh.

21:00 - 22:00: 50,02 €/MWh.

22:00 - 23:00: 35,01 €/MWh.

A la tarda, de 20:00 a 21:00 el preu del MW/h tornarà a situar-se en els 35,01 euros, el mateix que de 22:00 a 23:00. Entre les 21:00 i les 22:00 el MW/h passarà a costar 50,02 euros, sent la tarifa més alta del dia. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MW/h passarà a costar 20,91 euros.